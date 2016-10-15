Erdoğan: Musul'un ne DEAŞ'a, ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Merkezi Yönetimi ile Başika krizinin ortaya çıkmasına sebep olan Musul operasyonuyla ilgili olarak "Musul'un ne DEAŞ'a, ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsade etmeyiz" diye konuştu. PKK ve YPG'nin de katılacağı iddia edilen Musul operasyonu yaklaşıken Erdoğan, "Başika'daki Türk askerinden rahatsız olanlarla ülkemizi Musul operasyonunun dışında tutmak için yırtınanlarla '15 Temmuz'un ilgisi yok' demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Bunu biz yutmayacağız" ifadesini kullandı. Erdoğan Musul operasyonuyla ilgili olarak Lozan'da Dışişleri Bakanı'nın teklid yapacağını belirterek "Koalisyon güçleriyle beraber DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı orada mücadeleye varız" dedi.

Erdoğan, TSK'nın Irak ile krizin yaşanmasına sebep olan Başika askeri kampından çıkmayacağını tekrarlayarak "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır" dedi.

Erdoğan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaate ilişkin olarak "FETÖ'cüler artık bu ülkenin vatandaşı sayılmayacaklar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yenikapı ruhu var sakın sesinizi çıkarmayın" şeklindeki eleştirilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önce memnunuz dediler, sonra biz böyle bir Yenikapı ruhundan memnun değiliz dedi. Olsan ne yazar olmasan ne yazar Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayan Dabık operasyonuyla ilgili olarak "Dabık'a ilerliyoruz ve orada 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge olarak ilan edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama ülkemizde 3 milyon mülteci var. Onlara yer hazırlayalım, onlar topraklarına dönsünler, onları güvenli şekilde orada yaşatalım, atacağımız adım bu" diye konuştu.

Rize'de toplu açılış törenine katılan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar artık onlar bu toprakların vatandaşları olamayacaklar. Havalimanı inşası ile ilgili müjdeyi de burada veriyorum 2 Kasım'da ihale dosyalarını alıyoruz.

"İnlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçsın, biz kovalaycağız dedik. Kaçıyorlar mı? Kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Onlar bu memleketin vatandaşı olmayacaklar.

"Siz ne mübarek bir milletsiniz. Bizim nene hatunlarımız da Mehmedimiz var. 15 Temmuz gecesi usanmadınız, yılmadınız. Ey FETÖPensilvanya'dan bu ülkeyi yönetemezsiniz dediniz.

"Sen korkaksınız. Korkaklar zafer tak'ı dikemez. Sen de yiğitlik varsa dön, gel burada yargılan. Ama gelemez. 15 Temmuz şehitler köprüsünün girişine bir anıt dikeceğiz. Bir de Ankara'ya dikeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.

"FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi terör örgütüdür. Bu yapıda olan herkes terör örgütü mensubudur.

"15 Temmuz topyekun bir saldırının ifadesidir. Türkiye tarihinin en ciddi işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.

"Kusura bakmayın Musul'un ne DEAŞ terör örgütüne ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz."

"Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonu önlemek isteyenlerin, 15 Temmuz'un arkasında olmadığını söyleyenin ya dünyadan haberi yoktur ya da bizzat kendisi de bu işin içindedir. Aynı şekilde Başika'daki Türk askerinden rahatsız olanlarla ülkemizi Musul operasyonunun dışında tutmak için yırtınanlarla '15 Temmuz'un ilgisi yok' demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Bunu biz yutmayacağız.

"(Fırat Kalkanı Harekatı) Cerablus'a girdik, arkadan El Rai'ye girdik. Şimdi ilerliyoruz, nereye Dabık'a ilerliyoruz ve orada 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge olarak ilan edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama ülkemizde 3 milyon mülteci var. Onlara yer hazırlayalım, onlar topraklarına dönsünler, onları güvenli şekilde orada yaşatalım, atacağımız adım bu.

"Şu anda koalisyon güçleriyle bugün Dışişleri Bakanım Lozan'da teklifi yapacaklar. Biz, koalisyon güçleriyle beraber DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı orada mücadeleye varız. Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır.

"Yenikapı buluşması, açacağım bugün. Mecburum. İktidar davet ettik teraddüt etmeden kabul etti. Bahçeli davet ettik kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu Yenikapı Mitingi'ne önce hayır dedi. Sonra ne oldu, ne bitti son günden 1 gün önce evet yanıtı geldi. Önce memnunuz dediler, sonra biz böyle bir Yenikapı ruhundan memnun değiliz dedi. (CHP'nin 'Yenikapı ruhundan yana değiliz' açıklamaları) Olsan ne yazar olmasan ne yazar Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli."