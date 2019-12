Erdoğan: Müşterilere 'one minute' demeyin

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde taksicilerle bir araya geldi. Erdoğan taksicilere "İngilizce konuşacaksınız. Yalnız müşteriye 'One munite' dersen gelmez, 'Welcome' diyeceksiniz'' dedi.









İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki taksi esnafıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, İstanbul'daki tüm taksicilere hayırlı, bereketli işler, kazasız, sorunsuz mesailer temenni etti.

Erdoğan, 1985'ten bugüne, direksiyonu başında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 105 kişiyi rahmetle yad ettiğini kaydetti.

İstanbul gibi devasa bir şehirde, böylesine büyük bir metropolde taksicilik yapmanın, taksici esnafı olmanın ne kadar meşakkatli olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, taksicilerin her sabah, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının hayır duasını alarak yola çıktıklarını, akşam geç saatlere kadar, bazen sabahlara kadar direksiyon salladıklarını ve bin bir güçlük içinde evlerine ekmek götürme mücadelesi verdiklerini anlattı.

Taksicilerin gün ve gece boyunca, kendi derdini unutup, vatandaşın derdini dinlediğini, onların dertleriyle dertlendiğini ifade eden Erdoğan, taksici esnafının müşterisinin sevincini paylaştığını, sevenleri buluşturup heyecanlara ortak olduğunu bildiğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Sizlerin, taksici esnafı olduğunuz kadar, insan sarrafı olduğunuzu da biliyor, görüyorum. Ben şundan eminim, kazandığınız para, alın terinizin karşılığıdır ve ananızın ak sütü kadar helaldir. Ekmeğine emeğini, alın terini katık yapan, helal yoldan kazanan, evine, çocuklarına helal lokma götüren her bir taksici, bizim kardeşimizdir, bizim kader arkadaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Biz tepeden inmedik, biz birilerinin siyaset mühendisliğiyle bugünlere gelmedik. Biz, bürokrasiden, elitlerin arasından, sırça saraylardan değil, Kasımpaşa'dan buralara geldik. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Milletin içinden geliyor, kendimizi milletin, sizlerin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz. Değerli sanatçımız Orhan Gencebay'ın şu dizelerini burada bir kez de sizlerle paylaşmak istiyorum; 'Ben, topraktan bir canım senin gibi/ çiğnesen ne fark eder, yolun gibi/dil söylemiş, kalp kırılmış. Ha bir eksik, ha bir fazla/ Ne fark eder, derdim gibi/ Ben, seni her halinle seviyorum, toprak gibi...' Evet, ben sizi her halinizle seviyorum. Ben milletimi, ülkemi, bayrağımı seviyor, kendimi ancak ve ancak onların hizmetkarı sayıyorum. Onun için 'tek millet, tek bayrak, tek vatan', onun için 'tek devlet' diyoruz. Taksici esnafının derdi, bizim derdimizdir. Şoför kardeşimin meselesi bizim meselemizdir. Her türlü sorununuz, sıkıntınız, emin olun, bizim sorunumuzdur, bizim sıkıntımızdır.''

"Taksiciler, her şehrin adeta imzasıdır"

Dünyadaki her şehrin, en başta taksicileriyle insanları karşıladığını anlatan Erdoğan, ''Taksiciler, her şehrin adeta imzasıdır, mührüdür. Her şehir, taksileriyle taksicileriyle canlıdır, cıvıl cıvıldır'' dedi.

İstanbul'un tıpkı New York, Londra, Paris ve Tokyo gibi, yollarına taksilerin hayat verdiği, sarı renkleriyle her köşesine renk kattığı bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul'daki her taksicinin, şehri avucunun içi gibi bildiğini belirtti.

Erdoğan, her taksicinin şehrin güzelliklerini, gizemini, heyecanını bütün benliğinde yaşadığını dile getirerek, taksici esnafının geleneksel mahalle kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Taksi duraklarının, dostluğun, tanışmanın, kaynaşmanın, komşuluğun ve komşuluk hukukunun mekanları olduğuna işaret eden Erdoğan, taksi şoförünün, sevenleri kavuşturduğu kadar, mahallenin 24 saat bekçisi, sırdaşı ve kardeşi olduğunu kaydetti.

Korsan taksi konusunun takipçisi olduklarını belirten Erdoğan, ''Valilik olarak, emniyet müdürlüğü olarak bu işin peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İnşallah yeni dönemde, tabii burada bu işin yasal düzenlemelerini de çok daha ciddi, çok daha caydırıcı şekilde alacağız. Bunun yasasını çok daha farklı şekilde çıkaracağız. Bu bir hak gasbıdır, buna müsaade edilemez, buna müsaade edemeyiz'' dedi.

"Müşteriye 'One munite' demeyin"

Erdoğan, İstanbul'da tarihe, turizme, kültüre ve spora yaptıkları yatırımlarla kente gelen turist sayısının 10 milyona yaklaştığını söyledi.

Bunun aynı zamanda şoförlerin hareketini de artıracağını ifade eden Erdoğan, federasyonun yabancı dil kurslarını yaygınlaştırması gerektiğini, şoförlerin de artık İngilizce konuşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Şakır şakır İngilizce konuşacaksınız. Yalnız müşteriye 'One munite' dersen gelmez, onu söyleyeyim. Müşteriye 'Welcome' diyeceksin, gelecek'' şeklinde konuştu.