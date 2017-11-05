Erdoğan "müjde" olarak duyurmuştu; AKM'nin yıkımı 775 bin lira tuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 1 Kasım’da 3. Kültür Şûrası’nın açılışında “müjde” olarak duyurduğu İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımının kamuya maliyeti 775 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, AKM'nin geleceğiyle "Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu yeri yıkıyoruz. Oraya daha büyüğünü çok çok farklı, modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul’da lansmanını yapacağım. 2019’un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız” demişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartaroğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saray’da “Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılıp yerine opera binası yapılması projesine ilişkin tanıtımı pazartesi günü yapacağını” duyurduğu 3. Kültür Şûrası’nın açılış toplantısının organizasyon hizmetinin acele ihale ile 775 bin liraya verildiği ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Tam Zamanı” sloganı ile 1-3 Kasım tarihleri arasında Ankara Sheraton Oteli’nde düzenlenen 3. Turizm Şûrası’nın açılış toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlendi. Şûra’nın diğer oturumları, çalışmaları Sheraton Oteli’nde devam etti. İkincisi 15 yıl önce, 2002 yılında düzenlenen Turizm Şurası’nın açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu yeri yıkıyoruz. Oraya daha büyüğünü çok çok farklı, modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul’da lansmanını yapacağım. 2019’un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız” dedi.

Öngörülememiş...

1 Kasım’da Saray’da düzenlenen 3. Turizm Şûrası’nın açılış etkinliğinin organizasyon işi için 4 gün önce ihale açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ihalenin usulünün, Kamu İhale Yasası’nın çok tartışılan 21/b hükmü uyarınca pazarlık usulü ile yapılmasına karar verdi. Bu usulün seçilme gerekçesi ise ihale dosyasında “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” ifadeleri ile anlatıldı.

4 teklif geldi

Yaklaşık maliyeti 808 bin 712 lira olarak belirlenen organizyon hizmeti ihalesi için 4 teklif alındı. En düşük teklifin belirlenmesi ile Turizm Şûrası’nın açılış konuşması 775 bin liraya mal olmuş oldu.