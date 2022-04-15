Erdoğan “müjde” diyerek açıklamıştı, AKP'li vekiller karşı çıktı

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ”müjde” olarak açıklanan “bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacağına” dair düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

Daha önce Cahit Özkan tarafından açıklanan kamu çalışanlarının, kamu kurumlarında staj yapabileceklerine dair madde teklifte yer almıyor.

Hukuk fakültelerinin sayısında yaşanan artış ve akabinde hukuk öğrencilerinin yeterince yetişemediğini işaret eden Ramazan Can, bu açığın en azından stajda kapatılması gerektiğini söyledi. Can, avukatların başka iş yapıp yapmamasıyla ilgili, bağdaşıp bağdaşmamayla ilgili bu yüzden problemler olduğuna dikkat çekti, “Bütün bunlarla ilgili -en azından Genel Kurul’a gelene kadar- bir çalışma yapmamız lazım diye düşünüyorum ben” dedi.

Özellikle kamu çalışanlarının staj yapmasına dair madde konuşulurken Ali Özkaya, Sabri Öztürk ve Ramazan Can’ın keskin karşı çıkışları oldu.

"Bu da gerçekten mantıklı bir talep"

Ali Özkaya “Hiç kimse bana bunun adil, hakkaniyetli ve doğru bir şey olduğunu anlatamaz, anlatsa da ben bunu öldüğüm güne kadar anlayamam.” İfadelerini kullandı.

Ramazan Can ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben sağlık memuruyum, hemşireyim ya da polisim, avukat da oldum.” O zaman kurum içi bir yükselme sınavı açın ya da benim kadromu verin ya da benim başka kurumla...” diyecek. Bir ileri aşamasında şu olacak: “Efendim, ben arabuluculuk yapıyorum, uzlaştırıcılık da yapıyorum. E, avukatlık niye yapmayayım?” Bu da gerçekten mantıklı bir talep. Yarın bunlar da gelecek. Biz bunu taşeronlarla ilgili yasada gördük arkadaşlar. Bu taleplerin sonu yok. Bu talepler şu an meşru ve makul de görülebiliyor ama muhtemel önümüzdeki şeylere de bakmamız lazım. Dolayısıyla bu manada hayat bir risktir, siyasi tercihler de risktir; memuriyette de tercihler risktir. Madem sen memur olmak “avukatlık” sıfatını almak istiyorsun, biz sana bir ücretsiz izin hakkı verdik; git, yap, gel.”

CHP, HDP ve İyi Parti sözcülerinin staj düzenlemesine, staj süresince kamu desteği ile halledilmesi ve kamu çalışanlarını zorunlu ücretsiz izin almak zorunda bırakan düzenlemenin düzeltilmesi amacıyla önergeler verdi.

Ancak AKP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat “müjde” diyerek açıkladığı düzenlemeye karşı tavırları dikkat çekti.

TIKLAYIN | Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi