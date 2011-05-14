-ERDOĞAN: MUHALEFETİN ÜSLUP SORUNUNA ÜZÜLÜYORUM RİZE (A.A) - 14.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''En çok üzüldüğüm konu muhalefetin üslup sorunudur. Edebe adaba sığmayacak şekilde, hiçbir kutsallarının olmadığını görüyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Rize Valiliğini ziyareti sırasında bir gazetecinin, ''Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi sabah saatlerinde. Obama, NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonrasında Libya'ya yönelik operasyonların süreceği yönünde bir açıklama yaptı. Size bu konuda Amerikan kanadından bir bilgi aktarımı yapıldı mı'' sorusuna, ''Şu anda arazideyim doğrusu. Yani arkadaşlar, belki Dışişlerimize filan bu tür bilgi gelmişse, beni ilgilendiren bir konuysa bana bunu ulaştırırlar ama beni şu anda pek ilgilendirmeyen bir konuysa onu da kendileri zaten kendi aralarında çözüyorlar'' yanıtını verdi. Gazetecilerin, seçim sürecini değerlendirmesini istemesi üzerine, muhalefetin ciddi bir eleştirisini henüz göremediğini belirten Erdoğan, ''İftiraya, yalana dayalı ne yazık ki bazı yaklaşım tarzlarını görüyorum. Tabii bunlar da ortaya konuldukça, bunların yalan olduğunu ortaya koydukça ve kendi, ne yazık ki geçmişteki birçok uygulamalardaki yanlışlarını ortaya koydukça, bunlara cevap veremeyişlerde, ciddi manada zannediyorum, herhalde isyan ettiriyor. Yaklaşım tarzları o bakımdan. Bakıyorsunuz anamuhalefet, diğerleri hep birlikte bir hareket etmenin gayreti içerisinde'' diye konuştu. ''Şöyle bir tablo var'' diyen Erdoğan, ''AK Parti, iktidar partisi olarak bir yanda gözüküyor, diğerleri ise bir yanda. En çok üzüldüğüm konu muhalefetin üslup sorunudur. Edebe adaba sığmayacak şekilde, hiçbir kutsallarının olmadığını görüyorum. Tabii hiçbir kutsalları da olmayınca bu şekilde saldırıya devam ediyorlar. Tabii bizler bu üslubu çok daha farklı bir şekilde ortaya koymak suretiyle cevaplandırdığımızda da beyefendiler rahatsız oluyorlar'' dedi. Kendilerinin aynı konuşmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Orada kelimeleri de, cümleleri de çok daha seçerek konuşmaya gayret ediyoruz. Kendi kutsal değerlerimize saldırmaktan tutunuz da ailelerimize varıncaya kadar, geçmişte defaatle cevabını belgelerle ortaya koyduğumuz birçok şeyleri tekrar tekrar döndürerek, özellikle anamuhalefet lideri bunları ortaya sürüyor. Bunlar artık prim yapacak şeyler değil. Bu da zannediyorum siyasi acemilikten kaynaklanıyor ama 12 Haziran akşamı milletim en güzel değerlendirmeyi yapacak.'' Ekonomide Türkiye'nin çok ciddi bir sıçramayı yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: ''İlginçtir, ilk defa bir seçim atmosferi içerisinde bizim bütçemiz Nisan ayı itibarıyla 1 milyar dolar fazla verdi. Bu çok, çok önemli. Böyle bir şeyi yakalamış bir Türkiye var. Hele hele bir seçim bütçesinin yapılmadığı, buna hiç prim vermeden emin adımlarla geleceğe bakan ve 2023'e hazırlanan bir Türkiye var ama muhalefet sadece bol keseden atıyor. Çünkü küfe sırtında yok. Eğer sırtında bir yumurta küfesi olsa bu kadar rahat tabii konuşamazlar. Biz geldiğimizde Merkez Bankamızın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı ama şimdi 95 milyar dolar oldu. Öyle zannediyorum ki anamuhalefetin genel başkanı herhalde bu paraya sulanıyor. Gelince 'biz bunu nasıl dağıtırız', bunun gayreti içerisinde. Zaten onların söylediği rakamları, ayni ve nakdi olarak çok değişik yollarla halkımıza veriyoruz. Yatırımlara aynen devam ettik.''