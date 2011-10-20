Erdoğan: Muhalefet terörle fırsatçılık yapıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, basın yayın kuruluşlarının sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada muhalefetin terör olaylarını hükümete saldırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirterek ''Burada rekabet, istismar, fırsatçılık olmaz'' dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Terörle mücadele uyumla yürütülmesi gereken bir meseledir. Terörle mücadele siyaset üstü bir mücadele olmalıdır. Muhalefet partilerinin makul çözüm önerileri getirmek yerine terör olaylarını hükümete saldırmak için bir araç olarak kullandığını görüyoruz. Dün yaşananları ben milletimizin taktirine sunuyorum. Siyasi partilerin dünkü acıyı bir siyasi ranta çevirme gayreti son derece manidardır. CCHP Genel Başkanı hükümeti sorumlu tutmak gibi bir kolaycılığa girmiştir ve terörü yüreklendirecek hükümet istifa davetinde bulunmuştur. Bu en açık ifade ile fırsatçılıktır.



Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışını savunduğunu iddia eden bir partinin istifa çağrısını anlamak mümkün değildir. MHP yangına körükle gitme politikasını sürdürmüştür. BDP üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullanıyor. Bu ifadeler PK'ya terör örgütü diyemeyen bir anlayışın kimi aldatması mümkün. BDP Barış eksenli bir politika değil vesayet altında bir siyaset izliyor. Öldürmeye programlanmış canileri savunan bir politika izliyorlar.



Annelerin gözyaşları ve gençlerin kanıyla bir şeyler elde etmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdurlar. Yıllardır barış diyorlar anne karnındaki bebeğe, sabah namazı önmcesi öldürülen imama, bir arabanın içinde katledilen 4 kızımızın annesine anlatsınlar.



Buradan BDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Kan üzerinden nasıl bir siyaset yürütüldüğünü görün. Ölmeye ve öldürülmeye dönüştürülmüş insanları artık görün. Sizin çocuklarınız kullanılarak nasıl bir politika izlendiğini görün. Terör örgütü intihar ediyor. Artık Kürt vatandaşlarımızın anneleri, aydınlar, sanatçılar sesini yükseltsin.. Susmak onaylamaktır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.



Medyanın tutumu çok daha önem arz ediyor. Terör saldırısı karşısında sorumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Medya sahipleri ve medya çalışanlarıyla bu hassasiyetimi paylaştım. Önümüzdeki süreçte de daha dikkatli davranılması gerektiğini paylaştım. İRA terörü farklı bir yaklaşım içindeydi. O dönemde İngiltere Başbakanı propoganda terörün oksijenidir değerlendirmişti.



Medyaya bir müdahale arzusunda değiliz. Bu demokratik bir durum da olmaz. ancak otokontrol mekanizmasının daha iyi çalıştırılmasını bekliyoruz. Şehidinin başındaki annenin görüntüsünü tekrar tekrar anlatmak PKK'dan başka kimsenin işine yaramaz. Çatışma dili savaş dili ülkenin birliğine hizmet etmez. Bu ve benzeri konuları toplantıda etraflıca ele aldık.



Elimizden gelen her türlü gayreti göstererek bu zorlu dönemi geride geçireceğiz. Hiç kimse merak etmesin kazanan biz olacağız. Kazanan Türkiye olacaktır. Bundan sonra da kaybetmeye mahkumlar. Bu mücadeleye destek olanlara teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Kara harekatı konusunda bir detay veremeyiz. Bu TSK'nın sitesinde haber olarak da vardır. Belirlenen koordinatlarda ilk adımı atarak neticeye yönelik ne elde edebilirizi görmektir. Neticeye yöneliktir. Gerke hkaradan gerek havadan bu operasyonlar sürmektedir.



Dün sayın Barzani ile de bu görüşmeyi yaptık ve kendileri aradılar. Neçirvan Barzani'nin de buraya gelmesini rica ettim. Ben hatta Barzani'ye de kendilerinin gelmesini istediğimi anlattım. Ve bugün sayın Neçirvan Barzani ile Dışişleri Bakanım görüştü. Ardından sayın Barzani ile de en kısa zamanda görüşeceğiz. Bu Türk Kürt kardeşliğine saldırıdır. Dolayısıyla bunu birlikte aşmamız gerekiyor. Her halükarda bu kararlılığımızı ortaya kouyoruz koyacağız.



Tampon bölgeden bahsedilmesi yanlış bir şey. Ben Irak'la birlikte hareket etmekten bahsediyorum. Bu konu da devrededir. Dün sayın Obama ile de bu konuları konuştuk. Burada herhangi bir durum sözkonusu değil. Türkiye de buradaki kararlılığını da sürdürmektedir."





