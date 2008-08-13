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Dünya

Erdoğan Moskova yolcusu

Başbakan Erdoğan, Kafkasya'daki çatışmayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere önce Moskova'ya gitti.

13 Ağustos 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kafkasya'daki çatışmayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için gittiği Moskova'da önce Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Erdoğan önce Medvedev ile Moskova dışındaki konutunda bir araya gelecek, ardından Başbakan Vladimir Putin ile görüşecek.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile görüşmek için Tiflis'e geçecek.

Başbakan Erdoğan'a bu ziyarette Dışişleri Bakanı Ali Babacan da eşlik ediyor. Başbakan Erdoğan, saat 15.00 sıralarında Bodrum-Milas Havaalanı'na gelerek, VIP salonunda Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Bodrum'a ulaşmasını bekledi. Dışişleri Bakanı Babacan ve beraberindekilerin Başbakanlığa ait "ANA" uçağıyla Bodrum'a gelmesinin ardından, Başbakan Erdoğan uçağa binerek Bodrum'dan ayrıldı.

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