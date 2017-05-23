"Erdoğan MKYK listesinde denge yerine uyum ve icraatı tercih etti"

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, 998 gün sonra AKP'nin başına dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine 19 yeni isim getirmesini "denge yerine, uyum ve icraat" olarak yorumladı. Çevikcan, "Cumhurbaşkanı, partiyi yeniden dizayn ederken, farklı isimlere yakın duranlara, partiye büyük emek vermiş isimlerle yakın ilişkisi olanlara değil, birlikte rahat çalışabileceği isimlere yöneldi. Denge listesi yerine, uyum ve icraat esaslı bir listeyi tercih etti" diye yazdı.

19 yeni isim MKYK'da

Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (23 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Denge yerine uyum ve icraat" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan kongreyle, 998 gün sonra partisinin başına döndü.

Çok partili yaşama geçildiğinden bu yana Cumhurbaşkanı ve genel başkanlık sıfatlarını bir arada taşıyan ilk isim olan Erdoğan, kongredeki konuşmasında, AK Parti teşkilatlarındaki değişimin ardından 6 aylık bir yol haritasını açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan, genel başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında ise adım adım yapılacakların tek tek takvime bağlandığını ifade etti.

Yol haritası, partili Cumhurbaşkanlığı döneminin icraat planı niteliğini taşıyacak.

Aynı zamanda, Erdoğan’ın hedefi yüzde 50+1 olarak koyduğu 2019 seçimi için de “beyanname” anlamına gelecek.

6 aylık dönemde yapılacak işler, 2019’dan 2023’e kadar yapılması tasarlananların zeminini de oluşturacak.

Cumhurbaşkanı, bu kadar uzun vadeye yayılan ve şimdiden takvimlendirilen icraatlara başlamadan önce değişime fiilen uzak kaldığı AK Parti’den başlayacak.

Kongre dönemine giren ve önümüzdeki 6 aylık sürede il-ilçe kongrelerini yapacak olan AK Parti teşkilatlarında değişime gidileceğini, teşkilatların değişip gençleşeceğini, değişimin belediyelerle süreciğini Erdoğan zaten açıkladı.

Değişimin ilk adımını da kongrede MKYK listesinde atarak, partinin ana yönetim organını yüzde 38 oranında değiştirdi.

50 kişilik MKYK’ya alınan yeni 19 isim ve yerini koruyanlara bakıldığında, “hafıza ile gençlik” harmanı yapıldığı görülüyor.

MKYK listesinin diğer bir özelliği de bütünüyle Erdoğan imzalı olması.

Cumhurbaşkanı, partiyi yeniden dizayn ederken, farklı isimlere yakın duranlara, partiye büyük emek vermiş isimlerle yakın ilişkisi olanlara değil, birlikte rahat çalışabileceği isimlere yöneldi.

Denge listesi yerine, uyum ve icraat esaslı bir listeyi tercih etti.

Vitrinde değişiklik

Değişimin ikinci ayağı ise partinin vitrini konumundaki MYK’da yaşanacak.

Salı günü, tüzük gereği beklenmesi zorunlu olan, olağanüstü kongreye yönelik itiraz süresi bitecek ve Erdoğan’a mazbatası takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı, ertesi gün akşam saatlerinde ise NATO Zirvesi için Brüksel’e gidecek ve perşembe gününü de burada geçirip, geç saatlerde Türkiye’ye dönecek.

Dün Gürcistan’a giden Başbakan Binali Yıldırım da bugün akşam saatlerinde Türkiye’ye dönüyor.

Yıldırım, çarşamba günü partisinin kapalı grup toplantısına katılacak.

Tüzük değişikliğiyle AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatı kazanan Yıldırım’ın, kapalı grupta, “Grup Başkanı” seçilmesi bekleniyor.

Bu seçimin ardından ise sıra partinin vitrini olarak gösterilen MYK belirlenecek.

MYK’nın çarşamba ya da cuma günü açıklanabileceği kulislerde konuşuluyor.

Yıldırım’a tanınan istisnai konum hem MYK üyesi olabilmesini hem de kabinede yer alabilmesini sağlıyor.

Yıldırım dışında hiçbir isim, tüzük nedeniyle hem kabinede, hem MYK’da yer alamayacak.

Bu nedenle MYK listesi, kabine revizyonunun ipuçlarını da verecek.

MYK, bilindiği gibi kongrede belirlenen MKYK içinden seçiliyor.

Bu nedenle, MKYK’daki büyük değişimin MYK’ya da yansıyacağını söylemek yanlış olmaz.

Kulislerde, Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığı döneminde ihdas edilen genel başkan yardımcılıklarıyla kadrosu genişleyen MYK’nın daraltılacağı konuşuluyor.

Bir iddia, AK Parti’nin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde olduğu gibi “genel sekreter ile 11 genel başkan yardımcısı” modeline yeniden dönüleceği yönünde.

Ancak bu değişimin ilerleyen aşamada yapılabileceği, MYK’nın mevcut modeliyle yenilenebileceği de konuşuluyor.

Kabine revizyonunda sürprizler

AK Parti tüzüğü, MYK ile kabine revizyonunun iç içe düşünülmesine sonucunu da doğuruyor.

Kabinede yer bulacak isimler MYK’da yer alamayacak, partinin vitrininde olanlar kabineye giremeyecek.

MYK’nın çarşamba günü yani yarın açıklanması durumunda kabine revizyonunun da eşzamanlı olarak açıklanabileceği ya da Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nden dönmesinin hemen ardından cuma günü açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Kabine revizyonunun önümüzdeki haftaya kalması da ihtimal dahilinde.

MYK’da da MKYK’dakine benzer oranda bir değişimin yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.

Yer değiştirmelerle birlikte kabinedeki değişimin de 8 hatta 10 ismi bulabileceği ifade ediliyor.

İlk kez bakan olacak sürpriz isimlerle de karşılaşabiliriz.

Cumhurbaşkanı’nın tıpkı AK Parti yönetiminde olduğu gibi kabinede de uyum ve icraatı esas alacağını söyleyebiliriz.

Hemen ardından bu değişimlere paralel olarak Meclis’teki AK Parti grup yönetiminde de bazı isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

Ankara’da bugünlerde siyasi kulislerde en çok isimleri duyuyorsunuz.

Hangi bakanın gideceği, kimin geleceği, kimin yer değiştireceği üzerine iddialar ortaya konuluyor.

Elbette tüm bu konuşmalar, Erdoğan siyasetinin keskinliği bilinerek yapılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın yeni dönemde en küçük bir sürprize yer vermeden yol yürüyebileceği isimlerle çalışmayı istediği göz önüne alınarak değerlendirmelerde bulunuluyor.

Binali Yıldırım’ın mesaisi

Aldığım bilgilere göre, Yıldırım, “Genel Başkan Vekilliği”, “Grup Başkanı” sıfatlarını da taşıyacağı bu yeni dönemde, Başbakanlık’taki çalışmalara yoğunlaşacak.

Bakanlıklar arasındaki koordinasyona eğilecek, icraatın üzerinde duracak.

Ajandasındaki önemli başlıklardan biri uyum yasalarının TBMM’den sorunsuz geçmesi.

Siyasi Partiler Kanunu, seçim yasaları, TBMM İçtüzüğü gibi çok önemli düzenlemeler konusunda mutabakat sağlanması.

6 aylık sürede değişimin sorunsuz yaşanabilmesi.

Bu süreçte, Yıldırım’ın “Grup Başkanı” sıfatıyla, AK Parti’nin Meclis grubu konuşmalarını yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Meclis’te değil, 15 günde bir vekilleri partide toplayarak konuşacağı ifade ediliyor.

AK Parti, kısa zamanda büyük değişimlerle, yenilenerek 2019’a odaklanacak.

Ankara’yı hızlı ve radikal adımların atılacağı günler bekliyor.