Erdoğan: Miting programlarımda iptal söz konusu değil, tüm Türkiye'yi dolaşacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Nisan'da AKP kulislerinden kamuoyuna yansıyan Erdoğan’ın 81 ile teşekkür mitingleri düzenleme kararının AKP’nin seçim kampanyası gereği revize edildiği yolundaki haberi yalanladı. Erdoğan, "Tüm Türkiye'yi dolaşacağını" açıkladı.

Vatan'da yer alan habere göre, Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Erdoğan bu iddiayı şu sözlerle yalanladı:

"Benim çalışmalarım seçime endeksli değil. Çalışmalarımı devam ettireceğim. Toplu açılışlar yapıyoruz, gündemde olan konuları değerlendiriyoruz. Türkiye’nin değişik yerlerini dolaşacağım Doğu’ya Güneydoğu’ya da gideceğim. 25-30 toplantı yaparım sanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür mitinglerini Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun mitinglerine alternatif olarak görünmemesi için iptal ettiğin belirtilmişti ve Erdoğan’ın mesajlarını televizyon programlarıyla vereceği iddia edilmişti.

'Ben şimdi sizden duyuyorum'

Erdoğan, "Başbakanla 5 haftada bir Bakanlar Kurulu toplama üzerine bir sistematiğe bağladığınız haberi doğru mu?" sorusuna ise "Ben şimdi sizden duyuyorum" diye yanıt verdi.