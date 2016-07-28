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Politika

Erdoğan: MİT ve Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlansın

"Kuvvet Komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı"

28 Temmuz 2016 21:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi kendisini de hedef alan kaçırma/suikast girişimiyle kalkıştığı darbenin ardından atılacak adımlar konusunda önemli bir işaret verdi. Erdoğan, halen Başbakanlığa bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasını istediklerini söyledi.

Erdoğan, bu görüşünü bugün (28 Temmuz 2016), kendisine iade-i ziyarette bulunan  ziyaret eden TBMM Başkanvekilleriyle paylaştı. Erdoğan'ın muhalefet zirvesine davet etmediği HDP'nin TBMM Başkanvekili'nin latılmadığı görüşmede bulunan AKP, CHP ve MHP temsilcilerine Genelkurmay Başkanlığı ile MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na, kuvvet komutanlıklarının ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; hâlen Başbakanlığa bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı ve MİT ile hâlen Genelkurmay'a bağlı olan kuvvet komutanlıklarına ilişkin planını "darbe üreten yapıyı değiştirmek" isteğine dayandırdı.

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