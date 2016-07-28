Erdoğan: MİT ve Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlansın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi kendisini de hedef alan kaçırma/suikast girişimiyle kalkıştığı darbenin ardından atılacak adımlar konusunda önemli bir işaret verdi. Erdoğan, halen Başbakanlığa bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasını istediklerini söyledi.

Erdoğan, bu görüşünü bugün (28 Temmuz 2016), kendisine iade-i ziyarette bulunan ziyaret eden TBMM Başkanvekilleriyle paylaştı. Erdoğan'ın muhalefet zirvesine davet etmediği HDP'nin TBMM Başkanvekili'nin latılmadığı görüşmede bulunan AKP, CHP ve MHP temsilcilerine Genelkurmay Başkanlığı ile MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na, kuvvet komutanlıklarının ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; hâlen Başbakanlığa bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı ve MİT ile hâlen Genelkurmay'a bağlı olan kuvvet komutanlıklarına ilişkin planını "darbe üreten yapıyı değiştirmek" isteğine dayandırdı.