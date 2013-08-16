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Türkiye ve Mısır büyükelçilerini çağırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından önemli açıklamalar yaptı

16 Ağustos 2013 01:46

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'ya, istişarelerde bulunmak üzere, Ankara'ya dönme talimatı verildiğini söyledi. Türkiye'nin bu hamlesinden birkaç saat sonra Mısır da Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırdı.

Türkiye, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği müdahalenin ardından Mısır Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama, Türkmenistan dönüşü uçakta konuşan Başbakan Erdoğan'dan geldi.

Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün, telefonda Mısır’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yapılan görüşme sonucunda, Mısır Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın Ankara'ya çağrılması kararlaştırıldı.

Botsalı'nın yarın ya da cumartesi günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

 

Mısır'dan karşılık

 

Türkiye'nin elçisini çağırmasına Mısır'ın tepkisi gecikmedi. Ankara'nın bu hamlesinden birkaç saat sonra Mısır da Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak için Kahire'ye çağırdı.

NTV'ye konuşan Büyükelçi Abdurrahman Salaheldin bugün Kahire'ye hareket edeceğini söyledi.

 

Davutoğlu Ashton ile görüştü

 

Öte yandan Davutoğlu'nun Mısır konusunda yürüttüğü telefon diplomasisi de sürüyor. Davutoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü.

Görüşmede, her iki isim de Mısır'daki müdahale ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Ayrıca olağanüstü halin kaldırılması ve tüm tarafları kapsayacak diyalog sürecinin başlayabilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Davutoğlu ayrıca, Katar ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile de birer telefon görüşmesi yaptı.

 

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