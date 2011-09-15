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Dünya

Erdoğan Mısır basınının manşetlerinde  KAHİRE (A.A)

15 Eylül 2011 21:35

-Erdoğan Mısır basınının manşetlerinde  KAHİRE (A.A) - 15.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap Baharı'nın yaşandığı Kuzey Afrika ziyareti ve Kahire Operası'nda Arap dünyasına yönelik konuşması bugün de Mısır basınında geniş yer buldu.  Yarı resmi El Ahram Gazetesi, Erdoğan'ın El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyip ve Kıpti Patriği Baba Şenuda ile görüşmesini birinci sayfasına taşıyarak, Kıpti Patriği Baba Şenuda'nın Türkiye'nin dış politikasını övdüğünü ve takdir ettiğini yazdı.  Bağımsız El Masri El Yovm gazetesi ise Erdoğan'ın Kahire Operası'nda yaptığı konuşmanın Mısırlıları etkilediğini belirterek, Türkiye'nin Mısır ile stratejik ortaklık ve ekonomik işbirliği kapsamında Mısır'ı Nabucco Projesi'ne davet ettiğini birinci sayfadan verdiği haberinde vurguladı.  Bağımsız El Şeruk gazetesi de Erdoğan'ın Mısır cumhurbaşkanlığı adayları, siyasi grupların temsilcileri ve sivil toplum önderleri ile görüşmesine geniş yer ayırarak, Erdoğan'ın opera konuşmasındaki sözlerini başlığa çekti.  Mısır'ın resmi Nil televizyonu da Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik işbirliğinin bölgede istikrara katkısı olacağını belirtti.  Özel On televizyonu ise Türk Mısır Ortak İş Konseyi toplantısında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını ifade etti.  Mehver televizyonu da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, Mısır'daki Türk yatırımlarının yükseleceğini belirterek, Türkiye'nin Mısır'a bu dönemde desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti. 

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