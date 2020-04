Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenler ülkemizin kötü durumda olduğu yalanını tekrarlıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş teşkilatı buluşmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, inancını sarsmak isteyenler ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor" derken, 'Türkiye'nin her sıkıntıya çare bulduğunu' belirtti.

Erdoğan, Elazığ depremi sonrası AKP tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek beklediğini belirtirken, "Milletvekillerimizin parti olarak açtığımız hesaba yatırdıkları paralar var, ayrıca teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Bunlarla beraber bu hesapta toplanan para biz süratle Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma göstergelerinden de rakamlar paylaşan Erdoğan, "Ülkemizin katettiği mesafeyi sadece biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar da bu hakkı teslim ediyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gerçekler karşısında sönüp gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Vatan toprağının her karışında bu mücadeleyi veriyoruz. Siz de dalga dalga aynı gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum.

"Milletimizin moralini bozmak isteyenler ülkemizin kötü durumda olduğu yalanını tekrarlıyor"

"Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, inancını sarsmak isteyenler ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor. Böylesine büyük bir mücadele veren ülkenin dertler, hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Önemli olan her duraksamanın ardından yeniden hızlanabilecek dirayete sahip olmaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle karşılaştığımız her sıkıntıya çare buluyor, her kaybı süratle telafi ediyoruz. Bunu el Bab'da yaşadık mı? Yaşadık. Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Hiçbir yerde geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz.

"Birçok afetlerle karşı karşıya kaldık, bunların hepsi bizim için birer imtihan. Rabbimizin lütfuyla bunların hepsinin altından kalktık, kalkıyoruz. Ülkemizin katettiği mesafeyi sadece biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar da bu hakkı teslim ediyor. BM bir açıklamada bulundu, 2018 Sürdürülebilir Kalkınma göstergeleri ülke olarak geldiğimiz yeri hiçbir işarete mahal vermeyecek şekilde işaret ediyor.

"8 yılda saatlik brüt ücret 7,6 TL'den, 20,7 TL'ye yükseldi"

"Buna göre 8 yıllık dönemde ülkemizdeki yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi. 100 bin nüfus başına düşen hekim 167'den 187'ye, diş hekimi sayısı 29'dan 37'ye, ebe ve hemşire sayısı 224'ten 322'ye yükseldi. Kara yolu trafik kazaları nedeniyle ölüm oranı 100 bin nüfusta 9,6 iken, 8,1'e geriledi. Doğal gaz abonesi hanelerin oranı 2014'teki yüzde 51 oranında, yüzde 63,5 seviyesine yükseldi. Orman arazinin toplam büyüklüğe oranı yüzde 27,1 iken, yüzde 28,5 oldu. 2010'da yüzde 32,3 olan ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 24,5'a geriledi. Elbette bu oran da yüksek ama elde edilen başarıyı görmemiz gerekiyor. Saatlik brüt ücret 7,6 TL'den, 20,7 TL'ye yükseldi. Ar-Ge harcamalarının milli gelirde payı 0,8'den 1,03'e çıktı. İmalat sanayi katma değerinin milli gelir içinde payı yüzde 15,4'ten yüzde 19'a yükseldi. 8 yılda kamunun tüm hizmetlerinden memnuniyet seviyesi arttı. İnternet kullananların oranı 37,6'dan yüzde 71'e yükseldi. Bir kez daha altını çiziyorum, tüm bunlar benim açıkladığım rakamlar değil, BM tarafından belirlenen kriterlere göredir.

"Küresel düzeyde süren ticaret savaşları ve virüs krizinin yol açtığı sorunlar tarafları değil tüm sistemi etkiliyor. İyi çalışır ve doğru adımları atarsak bu kriz dönemini, fırsata çevirebiliriz. Katma değer meselesi üzerinde çok daha fazla durmamız gerekiyor. Türkiye'nin son yaptığımız açıklamayla otomobil projesi milletimizin adımları nasıl büyük bir heyecan ve hevesle karşıladığının bir örneğidir. Ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak yolumuza devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Benim sizlerden isteğim şu, Kahramanmaraş gibi kahramanların yoğun olduğu bu güzel ilimizde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı kimse bozamayacak. Bazıları puslu havaları sever, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

"Teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var"

"Biz birbirimizi Allah için seviyoruz, buna inanmışız, bu yola öyle çıkmışız. Öyleyse üye kampanyalarımızı biliyorsunuz, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların dışında Elazığ ve Malatya depremiyle alakalı olarak milletvekillerimizin parti olarak açtığımız hesaba yatırdıkları paralar var, ayrıca teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Bunlarla beraber bu hesapta toplanan para biz süratle Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım istiyoruz. Bunu milli bütçemizden yaparız ama AK Parti'nin mensuplarının bu para içerisinde onların da bir kuruşunun olması orayı çok daha güçlü, bereketli hale getirecektir."