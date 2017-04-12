Erdoğan mı, Survivor mu; reyting yarışında zirve kimin?

Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de Star TV'de ekrana gelen "Anne" dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de yayınlanan "Survivor" yarışması, üçüncü sırada ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve ATV'de yayınlanan "Gençlerle Büyük Buluşma" programı yer aldı.

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AB grubunda "Anne" birinci olurken, ikincilik "Survivor"ın, üçüncülük ise "Anne"nin özet bölümünün oldu.