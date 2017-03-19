Erdoğan: MHP'nin desteği ile istikrar ve güven olacak sisteme geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören referandumla ilgili olarak "MHP'nin desteği ile istikrar ve güven olacak sisteme geçiyoruz" dedi.

Erdoğan, rejimin değişmediğini yineleyerek "Türkiye'de rejim değişmiyor, yönetim sisteminde değişikliğe gidiyor. Meclis'in kapatıldığı yok, yalan. Meclis'i fesih yetkisi yok, yalan. Tam aksine; Cumhurbaşkanı ne yaparsa meclisiyle beraber yapar. Cumhurbaşkanı'nın kanun çıkarma yetkisi bile yok, sadece bütçe. Meclis asli işi olan kanun çıkarma konusunda iyi hale geliryor ve güçleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar'da Esnaflar Buluşması'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:





"Büyümek isteyen daha çok çalışmak daha çok üretmek isteyen esnafımızın yanındayız. Sizler 14 yıldır yaptığımız çalışmaların en yakın şahidisiniz. Esnaf ve sanatkarlarımız için biçok destek sağladık, Esnaf Ahilik Sandığı kuruldu. Zor duruma düşen esnafımız belirli bir süre işsiz maaşı alabilecek.

Genç girişimcilere 3 vergilendirme dönemi boyunca 75 bin lira kazanç istisnası getirildi. Emekli olduktan sonra esnaflık yapan emeklimizin kesilen sosyal güvenlik primi kaldırıldı. Ulaştırma sektöründeki esnafımızın en önemli talepleri karşılanarak araçları ÖTV'siz yenileme imkanı sağlandı.

Terör olaylarında ve doğal afetlerde etkilenen esnafa hem kredi borçlarını erteleme hem de 100 bin lira kosgeb desteğinden yararlanma imkanı sağlandı.

Kobi'lere ve öncelikli olarak küçük işletmelere 50 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz 36 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Esnaf ve sanatkarlara 30 bin lira, genç girişimcilere 100 bin lira fazisiz kredi ve makine tezhizat alımlarında hibe ve çok düşük faizli kredi desteği veriliyor.

"Bunlar var mıydı, yoktu"

2016 yılında 15 bin kobiye faizsiz kredi desteği verilmiştir. Piyasadaki sıkıntı göz önünde bulundurarak 2.5 milyar liralık bütçeyle faizsiz kredi temin edildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle gerçek usulden basit usule geçişe imkan sağlanacak. Vergilerini düzenli ödeyen yüzde 5 vergi indiriminden faydalanabiliyor. Ayrıca bir adım daha attık. Eesnaf sigorta primlerinde 5 puan indirim yapılıyor. Karekodlu çek sistem zorunlu hale getirildi.

700 milyon TL destek verilerek 30 binden fazla girişimci iş yeri sahibi oldu. Bunların yarısından fazlası da kadın.

Tekirdağlı hanımefendi, Göknur kardeşimiz, kanser illetine maruz kalınca köşesine çekilmek yerine iş hayatına atıldı. Aldığı kosgeb desteği ile kendi işinin patronu oldu, o moralle de kanseri yeniyor.

Arif Kalendar kardeşimiz, teröristlere karşı daha etkili olmak için köşe silahı geliştirdi. Bbunlar bizi güçlü kılan, geleceğe taşıyaacak hikayelerdir. Tüm esnaf sanatkar ve iş adamlarımıza sesleniyorum; Türkiye'de çarkların dönmeye başlamasına sebep olacak olan sizlersiniz. Harekete geçmezseniz, ülkeye güvenmez, devletin arkasında durmazsanız istediğimiz neticeye ulaşamayız.

İş dünyamız lütfen dedikodu ve güncel tartışmalara takılmasın. Devletin verdiği teşviği alın kullanın. Siz yürüdükçe devletimiz sizin önünüzü açmaya devam edecek.

Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sorunların temelinde kaos ve güvensizlik vardır. Biz son 14 yılda Türkiye'yi istikrar ve güven ortamına taşıdık.



Sistem sorunlu olunca mesele bir yere geliyor tıkanıyıor. 7 haziran sonrasında yaşadığımız belirsizliği hatırlıyorsunuz değil mi?

1990'lar esnaflarımız belki de tarihimizde ilk defa ekonomik sıkıntılar yüzünden gösteri yaptığı dönem. Başbakanın önüne yazar kasa atılan yılları esnafımıza yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. İşte bunun için istikrarı ve güveni şahıslara bağlı olmaktan çıkarıp sistemin ruhuna yerleştirmek üzere görev aldık. Bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu 15 temmuz gecesi bi kez daha gördük.

MHP desteği ile darbelerin krizlerin kaosların sebebi olan yönetim sisteminden istikrar ve güven olacak sisteme geçiyoruz. Başbakan Yıldırım ve MHP Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

Türkiye'de rejim değişmiyor, yönetim sisteminde değişikliğe gidiyor. Meclis'in kapatıldığı yok, yalan. Meclis'i fesih yetkisi yok, yalan. Tam aksine; Cumhurbaşkanı ne yaparsa meclisiyle beraber yapar. Cumhurbaşkanı'nın kanun çıkarma yetkisi bile yok, sadece bütçe. Meclis asli işi olan kanun çıkarma konusunda iyi hale geliryor ve güçleniyor.