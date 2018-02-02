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"Erdoğan, MHP ile ittifak için iki partiyi daha işaret etti"

Erdoğan: Komisyon çalışmalarında iyi bir noktaya gelindi

02 Şubat 2018 13:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "MHP ile ittifakı seçimde gereken yüzde 50+1 için yaptığımızı söylüyorlar ama bu doğru değil. Bu ‘milli mutabakatı’ sadece seçime indirgemek yanlış" diyen Erdoğan, "Sadece MHP değil, kendisini bu mutabakat içinde gören başkaları da olabilir, başka partilerle de görüşmeler yapılıyor. Onun için bu mutabakata daha geniş kapsamlı bakmak gerekir” ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerle, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Saadet Partisi'ni (SP) işaret ettiği, bu partilerin ad ve amblemlerinin pusulada yer alabileceği ifade edildi. 

Hürriyet'te Turan Yılmaz ve Gizem Karakış'ın imzasıyla yayımlanan habere göre Erdoğan, dün (1 Şubat 2018) kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine, iki partiden oluşan komisyonun çalışmalarını tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Çalışmalarda iyi bir noktaya gelindi” dedi. 

Yüzde 10 barajının korunacağını da belirten Erdoğan, oy pusulasında ittifakın adının yazılacağını, ittifaka katılan partiler için ayrılan alana mühür basılacağını bildirdi.

AKP kulislerinde barajın ittifak yapan partiler için yükseltilmesi seçeneği de tartışılıyor. Kulislerde yüzde 12 ya da 15 olarak dillendirilen ittifak barajı tartışmalarına ilişkin AKP kaynakları, bu yönde alınmış bir karar olmadığını belirterek, “Ancak komisyon tüm seçeneklere çalışıyor. Nihai kararı verecek olanların önüne de bütün seçeneklerin konulmasından doğal bir şey olamaz”ifadesini kullandı. 

Kararı liderler verecek

AKP  kulislerinde, seçimlerde uygulanacak sisteme ilişkin 5’li daraltılmış sistem önerisi de ortaya atıldı. Komisyonun da üzerinde çalıştığı seçenekler arasına aldığı belirtilen bu sistem uygulandığı takdirde, 150 civarında seçim bölgesinden oluşacak Türkiye’nin seçim haritası köklü değişikliğe uğramış olacak. AKP kulislerinde, 2019 seçiminin mevcut sistemle yapılması, daraltılmış bölge sisteminin ise sonraki seçimlerde uygulanması görüşü de dillendiriliyor. Bu konudaki kararı da liderlerin verebileceği belirtiliyor. 

 

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