Erdoğan: MHP ile anlaşırsak Anayasa sözümüzü yerine getiririz

T24-



Erdoğan, Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı seçilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, ''CHP'nin boykotu devam ederse Anayasa çalışmalarının riske gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?'' sorusuna yanıt verirken, şöyle konuştu:



''Burada, biz eğer imzayı atmış olan MHP ile de bir konsensüs, ortak akıl oluşturabilirsek, Anayasa çalışmaları noktasında verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz. Nedir bu ortak akıl? Bütün sivil toplum örgütleri ile oturur, konuşuruz, çalışmaları yaparız ve ülkemize hizmet noktasında kapıyı ciddi manada açmış oluruz.



CHP'nin anamuhalefet partisi olması hasebiyle bu çalışmaların içinde bulunması en büyük arzumuzdur. Demokratik parlamenter sisteme güç katması açısından da önemlidir ama şu ana kadar takındıkları tavır yanlış bir tavırdır. Parlamento hukukunu bilmemenin çok acı bir örneğidir. Doğal seyri içerisinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekir. Eğer bu görev yerine getirilirse zaten problem kalmayacaktır. Bizim önyargılarımız yok, tam aksine milletimize hizmet bizim önceliğimizdir. Bunun dışında da kimseye kinimiz, nefretimiz sözkonusu değildir.''





TBMM Genel Kurulunda yemin edilmediği sürece devamsızlığın sözkonusu olacağını belirten Erdoğan, ''Buraya gelip Genel Kurula katılmak yasama çalışmalarına katılmak anlamına gelmez'' dedi. Erdoğan, ''Siz kalkar da 'arkadaşlarımız yemin etmedikçe biz yemin etmeyeceğiz' derseniz, kendinizi kilitlersiniz'' diye konuştu.





Başbakan Erdoğan, Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Hayırlı oldu. Planladığımız gibi salt çoğunluk ile grubumuzun 322 oy vermesi suretiyle 3. turda Ankara Milletvekilimiz Cemil Çiçek bey Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanlığına seçilmiş oldu'' diye konuştu.





Parlamentonun ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihini gayet iyi bilen, hukuki nosyonu itibariyle güçlü bir karizmaya sahip olan Çiçek'in parlamentonun yürüyüşünde, bu sıkıntılı dönemde de başarılı bir performans ortaya koyacağını ifade eden Erdoğan, ''Gerek partimizin gerek Hükümetimizdeki sözcülüğü itibariyle ülkemizin ve uluslararası siyaset camiasının yakından tanıdığı, bildiği bir isim olarak da bu makama yakışın bir isim olacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.





Çiçek'in teşekkür konuşmasındaki ''El sıkmak istiyoruz, yumrukları sıkmak istemiyoruz'' sözünün hatırlatılması üzerine, Erdoğan, ''Gayet güzel, arzu edilen mesajlar'' dedi. Erdoğan, bundan sonra ne beklediğinin sorulması üzerine ise ''Temenni ederim ki sıkılı eller olmaz. Eğer sıkılı olursa yumruk oluyor. Eğer eller açık olursa tokalaşmaya yönelik oluyor, o da barışa uzanan el oluyor. Temennimiz budur'' diye konuştu.





Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Sizin gündeminiz efendim'' sözlerine yanıt verirken, ''Bizim gündemimiz bu ülkeye ve insana hizmet, ülkemizi mutlu insanlar topluluğu haline getirmektir. Hedefimizi zaten açıklamıştık o da '2023 istikrar sürsün, Türkiye büyüsün', 'durmak yok yola devam.'' dedi.





Önyargılarımız yok





''CHP'nin boykotu devam ederse Anayasa çalışmalarının riske gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?'' sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu:





''Burada biz eğer imzayı atmış olan MHP ile de bir konsensüs, ortak akıl oluşturabilirsek, Anayasa çalışmaları noktasında verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz. Nedir bu ortak akıl? Bütün sivil toplum örgütleri ile oturur, konuşuruz, çalışmaları yaparız ve ülkemize hizmet noktasında kapıyı ciddi manada açmış oluruz.





CHP'nin anamuhalefet partisi olması hasebiyle bu çalışmaların içinde bulunması en büyük arzumuzdur. Demokratik parlamenter sisteme güç katması açısından da önemlidir ama şu ana kadar takındıkları tavır yanlış bir tavırdır. Parlamento hukukunu bilmemenin çok acı bir örneğidir. Doğal seyri içerisinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekir. Eğer bu görev yerine getirilirse zaten problem kalmayacaktır. Bizim önyargılarımız yok, tam aksine milletimize hizmet bizim önceliğimizdir. Bunun dışında da kimseye kinimiz, nefretimiz sözkonusu değildir.''







Başbakan Erdoğan, ''Boykot sürerse ara seçim formülünü destekler misiniz?'' sorusuna, ''Bunu sizlerin de hukukçularla görüşmeniz lazım. Parlamento şu anda çalışıyor ve burada yemin edilmediği sürece devamsızlık sözkonusudur. Buraya gelip Genel Kurula katılmak yasama çalışmalarına katılmak anlamına gelmez. İşte bakın bugün önemli bir yasama çalışması idi ve bu yasama çalışmasında, nedir? yok listesine girmişlerdir'' yanıtını verdi.





''Ekimde siz bu yolu açabilir misiniz? Böyle bir düşünceniz var mı?'' sorusunu Erdoğan, ''Ekimi niye bekliyorsunuz, daha dur bakalım Temmuz ayına devam ediyoruz'' diye yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Tükürdüklerini yalayacaklar'' sözlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''ayıpladığının'' söylenmesi üzerine, şunları kaydetti:





''Diyebilirler. Herkesin sözü kendinedir, ben bir gerçeği söylüyorum. Siyasetçi ağzından çıkanı iyi değerlendirecek, ben iyi değerlendiriyorum. Bunun da nereye gideceğini çok iyi biliyorum. Çünkü siz kalkar da 'arkadaşlarımız yemin etmedikçe biz yemin etmeyeceğiz' derseniz, kendinizi kilitlersiniz. Şimdi diyorum ki 'bunu böyle dediniz, yarın eğer siz yemin etme durumunda kalırsanız bu tabloda bunu nasıl izah edeceksiniz? Siz de basın mensubusunuz, size de soruyorum. Nasıl izah edeceksiniz? olay bu. Bu nedir? Bu, tükürdüğünü yalamaktır işte.''





Erdoğan, bir gazetecinin, ''CHP'liler yemin etmeden devam etmek istediler. Geçici Başkan Oktay Ekşi'nin tavrını bugün nasıl buldunuz?'' sorusu üzerine, ''Bugünkü tavrı tam manasıyla olması gereken tavırdır. Sayın Ekşi, olması gerekenleri harfiyen uygulamıştır bundan dolayı da teşekkür ederim'' dedi.





