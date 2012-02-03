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Politika

Erdoğan: Mevlit Kandili bir fırsattır ANKARA (A.A)

03 Şubat 2012 17:10

-Erdoğan: Mevlit Kandili bir fırsattır ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu gecenin hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ''Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır'' dedi.  Başbakan Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu gecenin hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif edişinin 1441. yıl dönümü olduğunu anımsatan Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini; geleceğimizi aydınlatmasını diliyorum.  Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed olmuştur. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emîn'di; Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan, Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bu düşüncelerle, bir kez daha tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.''

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