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Ekonomi

Erdoğan, Merkez Bankası'na tepkili: Arkamdan iş çeviriyorlar!

Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı yumuşatmaya çalıştığı öğrenildi

05 Nisan 2018 15:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası yöneticileri ile yaptığı toplantılarda faizlerin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek "Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış" dedi. Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı yumuşatmaya çalıştığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partililerle istişarede bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Bu nasıl tek adamlık"

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

Başbakan araya girdi

Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Erdoğan, ilk kez MYK toplantısında ekonomi yönetimi için bu kadar sert değerlendirmeler yaparken, isim kullanmadı.

 

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