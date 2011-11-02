Erdoğan, Merkel'e PKK'ya aktarılan 6 milyar Euro'yu sordu

T24

Yük almaya geliyoruz

Türkiye de Almanya da kazanacak

Almanya'ya iş gücü anlaşmasının 50. yıldönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak bir basın toplantısı yaptı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.''Terörle mücadelede Almanya'ya yönelik somut olarak üç beklentiniz nedir?'' sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:''Böyle rakam tayin ederseniz bu beklenti olmaz. Ben sadece beklentimi genel bir çerçeve içerisinde ifade edeyim, o da şudur: Şu anda Alman yargısının geçmişte almış olduğu birçok kararlar var. Aslında terör örgütüne yönelik sadece şiddet değil, şiddetin ötesinde almış olduğu kararlar var ki o da şudur; yani şiddete yönelmese bile bu şiddete yönelik adımların herhangi bir teşebbüsüne vesile olacak adımların atıldığı dernekler bile bu tür yargılamanın içerisine girebiliyor ve bu konuda bütün yayınlarıyla, her şeyi ile yalan yanlış bilgilendirmeyle bu tür girişimler içerisinde bulunan derneklerin, kaldı ki bakın şu anda biz sizlerle basın toplantısındayız, kısa bir süre önce burada RTL binası işgal edildi.Bunu işgal edenler kimler? Yine aynı şekilde bir siyasi partiyle ilgili böyle bir adım atıldı. Bunlar kimler? Bunların üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Bunların uzantıları, bağlantıları çok çok farklı ve 6 milyar Avro gibi Almanya'da sadece toplanılmış para var ve bunlar tabii terör örgütüne mali destek olarak gidiyor. Bunlar tabii gerçekten üzücüdür, düşündürücüdür. Ben inanıyorum ki başta değerli mevkidaşım ve Alman makamları, bunlar hususunda hassasiyetlerini daha da artıracaklardır.''Erdoğan, ''Türkiye'nin şu anki AB'ye üye olması sizin açınızdan ne kadar cazip?'' sorusuna, "Avrupa Birliği coğrafyası içerisindeki üye olarak bütün bu ülkelerle olan birlikteliğimiz hem Avrupa Birliğine güç katacaktır, hem bize güç katacaktır. Biz oraya bir yük olmaya değil, yük almaya geldiğimizi de hep ifade ettik'' yanıtını verdi.Başbakan Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin ''Bütün bunlar karşısında tabii duyarsız kalmamız mümkün değil. Ayrıca, teröre yönelik şu anda gelişmekte olan zaaflar da düşündürücüdür, bunlar üzerinde tabii ki hassasiyetlerimiz var'' dedi.Erdoğan, ''Suriye'deki gelişmeler hiçbir yönüyle kabul edilemez. Otoriter ve totaliter bir yapının acımasızca oradaki kendi insanlarını katletmesi, öldürmesi orantısız bir güç kullanarak, adeta bir mezhep kavgasına doğru Suriye'yi götürmesi asla tasvip edilemez. Buna karşı tabii ki belli yaptırımların yapılmasının gereğine inanıyoruz'' diye konuştu.Erdoğan,''Bölücü terör örgütüne yönelik ortak mücadele arzumuzu, kararlılığımızı hukuk içerisinde, demokratik teamüller içerisinde eğer yürütecek olursak inanıyorum ki bundan Türkiye de kazanacaktır, Almanya da kazanacaktır'' dedi.







