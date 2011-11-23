Erdoğan: Mehmetçiğim sen bu işlere girme

T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Dersim olaylarıyla ilgili belgeler açıkladı.Dersim olayları sırasında birçok insanın katletildiğini belirten Başbakan Erdoğan, devlet adına özür dilediğini söyledi.Erdoğan, konuşması sırasında AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’i de uyardı.Başbakan Erdoğan, “Mehmetçiğim sen de bundan sonra daha fazla işe girme...” dedi.AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın adının değiştirilmesini istemişti.