Erdoğan medyaya yüklendi: PKK'dan mı, bu milletten mi yanasın?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan metro açılışında yaptığı konuşmada terör konusuna değindi ve medyaya seslendi: "Herkes net olacak, kimden yana olduğunu söyleyecek. PKK'dan mı, bu miletten mi yanasın?"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Kadıköy-Kartal metro açılışı sırasındaki konuşmasında medyaya sert ifadelerle yüklendi. Gazete ve televizyon kanallarına seslenen Erdoğan, "PKK'dan mı yanasın, bu milletten mi yanasın?" diye konuştu.

Kadıköy-Kartal metro hattının açılışında yaptığı konuşmada Erdoğan, ulaşım ve şehircilik projeleriyle ilgili verdiği bilgilerden sonra terör konusuna değindi.

Erdoğan'ın hedefinde yine medya vardı.

Terör örgütü PKK'nın Ramazan ayında da kanlı saldırılarına devam ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her türlü kutsalı çiğneyerek Ramazan ayında da kan akıtan teröristlere karşı, açık ve net söylüyorum televizyon kanallarına, onların avukatlarını, onların meddahlarını çıkartan medyaya karşı tavrım vardır, bundan sonra da olacaktır.

Herkes net olacak. Kimden yana olduğunu söyleyecek. Sen PKK terör örgütünden yana mısın yoksa bu milletten yana mısın? Birçok senaryolara da karnımız toktur. 2012 yılı ramazan ayını kana bulayan bu zalimleri inanıyorum ki insanlık, hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacak.''