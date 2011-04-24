-ERDOĞAN MEDİSTATE HASTANESİNİ ROBOTLA AÇTI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Hastanesinin açılışını Da Vinci robotu ile kurdele keserek yaptı. Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Egemen Bağış ile birlikte Kavacık-Beykoz'da Medistate Hastanesinin açılış törenine katıldı. Hastanenin açılışını Da Vinci Robotu ile kurdele keserek yapan Erdoğan, burada basın mensuplarının soruları üzerine, devlet hastanelerinde bu tür robotların şu anda kullanıldığını, 8'i özel 4'ü de devlet hastanesinde olmak üzere 12 tane bulunduğunu söyledi. Erdoğan'a bilgi veren Robotik Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Eyüp Gümüş, devlet hastanelerinin bu alanda önde olduğunu, devlet hastanelerinde 1500 ameliyat yapıldığını ve en çok prostat kanseri ameliyatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yöntemle hastaların erken taburcu olduğunu ve yurt dışından da Türkiye'ye hasta geldiğini belirten Gümüş, Türkiye'nin sağlık turizminde de öncü olmaya devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın robotun hangi ülkede yapıldığını sorması üzerine de Gümüş, ABD'de yapıldığını, ancak Japonya ve Çin'in de yapmaya çalıştığını kaydetti. Gümüş, artık uzaktan ameliyat yapılabildiğini, Ümraniye'den Bakırköy'deki bir ameliyatın da mümkün olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, daha sonra hastanenin acil servisi ile hastaların bulunduğu katları ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, ilçenin tek özel hastanesi olan Medistate, bölgedeki 500 bin kişiye hizmet verecek. Her türlü teknolojik donanıma sahip acil servisi, kalp damar hastalıkları cerrahisi ve tüp bebek uygulamalarıyla bölgede önemli bir açığı kapatacak olan hastanede, ayrıca dünyada son 7 yıldır, Türkiye'de ise 4 yıldır kullanılan robotik cerrahi bulunuyor.