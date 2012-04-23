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Erdoğan: Meclis’i yok saymaya dönük her girişim yanıtını alacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de bir konuşma yaptı

23 Nisan 2012 18:25

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te konuşma yapan Başbakan Erdoğan, parlamentonun darbelerle hesaplaştığını belirterek, “Meclis’i yok saymaya dönük her girişim yanıtını alacak” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de bir konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bu yüce Meclis millet iradesini demokrasiyi en güçlü şekilde savunan bir yapıya kavuşmuştur. Bu Meclis iradesine, işleyişine, ruhuna yönelik her türlü saldırıya göğüs gerecek, millet iradesini namusu bilip koruyacak bir Meclis’tir.

Bu Meclis, darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle artık hesaplaşan bir Meclis'tir. Gücünü milletten alan, millet kadar güçlü olan bu Meclis, yürütme ve yargı erkleriyle birlikte 92 yıl önce olduğu gibi bugün de tam istiklalimizin ve aydınlık istikbalimizin teminatıdır.

TBMM’yi yok saymaya yönelik her girişim, istiklalimizi hedef alan, istikbalimizi karartan bir anlam taşıyacaktır.

Meclis’i yok saymaya dönük her girişim yanıtını alacak. Nifak tohumu ekenler bilsin ki o ekilen filizlenmeyecek.”

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