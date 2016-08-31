Erdoğan 'Mavi Marmara anlaşması'nı onayladı

31 Mayıs 2010'da 9 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısının ardından Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yapılan diplomatik görüşmelerin ardından imzalanan mutabakat metni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6742 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun', 6743 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 6744 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', Sayın Cumhurbaşkanımız tarafındanAnayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Anlaşma, iki ülke karşılıklı olarak iç hukuk yollarının tüketildiğini bildirdiği anda yürürlüğe girecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İsrail, Türkiye'de hükümetin açacağı bir hesaba 20 milyon dolar tutarında tazminat yatıracak. Tazminatın dağılımını hükümet belirleyecek, bu mutabakatın ardından açılacak dava ve öne sürülecek hak taleplerinde İsrail ve vatandaşları muhatap olmayacak.