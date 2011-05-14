-ERDOĞAN: MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ RİZE (A.A) - 14.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskesi bir kez daha düştü. Nasıl bir yalancı müfteri olduğu, temiz insanlara çamur atan nasıl bir müfteri olduğunu bir kez daha bizler ispat ettik'' dedi. Rize'de, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Başbakan Erdoğan, bir kaç aydır AK Parti'ye ''YGS sınavları üzerinden bir saldırı olduğunu'' belirterek, şunları söyledi: ''AK Parti'ye saldırırken bu kampanyada gençleri tabii maalesef kullandılar. Ne oldu sonunda, dedik ki 'bu yargıda, biz bir gencimizin heder olmasını istemeyiz' Ne dedi yargı? Yargı takipsizlik kararı verdi değil mi? Arkasından yargının bu kararına itiraz ettiler. Ne oldu? O itiraz da reddedildi. 'Şifre' diye başladılar, deşifre oldular. En son Devlet Bakanımız Hayati Yazıcı beyefendi üzerinden aynı şekilde gençlerin zihnini bulandırmak amacıyla bir tezgah kurdular. Gerekli basın toplantılarını zaten burada Hayati Bey yaptı. Daha önceki tezgahlar gibi bunu da altüst ettik bozduk.'' ''Kılıçdaroğlu'nun maskesinin bir kez daha düştüğünü'' söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Nasıl bir yalancı müfteri olduğunu, temiz insanlara çamur atan nasıl bir müfteri olduğunu bir kez daha bizler ispat ettik. Birkaç haftadır kendisinden bize yaptığı hakaretlerden dolayı özür dilemesini istedik, cevap gelmedi. Siirt'e gitti orada bizim kutsalımıza saldırdı. Ne dedi? 'Statükonun Allah'ı Ankara'dır'. Bu, adam bu... 'Milletten, Müslümanlardan özür dile' dedik pişkinliğe vurdu. Şimdi aynı şekilde 'Hayati Bey'den özür dile' diyoruz hiç umurunda değil.'' -''BAKTIM BUGÜNKÜ GAZETELERDE 'YAKINLARIMIZI ATAMAK SUÇ MU' DİYOR''- Kılıçdaroğlu'na ''ÖSYM'ye, yani imtihana tabi tutmadan atanan kim bunlar açıkla'' diye seslenen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Açıklayamaz. Ama şimdi baktım bugünkü gazetelerde 'yakınlarımızı atamak suç mu' diyor. Ya kardeşim bir, iki, üç kişiyi atarsın da yüzlerce kişi olunca bu sorulur. Hatta terör suçları sebebiyle onlardan çıkanları da aynı şekilde bu tezgahın içerisinde devletin kademelerine yerleştiren yine Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan önceki genel başkan da seçim meydanlarında televizyondan başka bir şey söylemezdi. Sayın Kılıçdaroğlu, maalesef o çok sevdiği kameralar Baykal'ın sonunu getirdi. Nedir bu televizyon aşkı? Nedir bu kamera aşkı? Madem televizyonu çok seviyorsun Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı yeniden çeksinler sen de çık orada başrolü oyna. Nasıl iyi değil mi? Madem bu kadar televizyon meraklısısın. Hesap uzmanısın ya öyle diyor, bir kelime bir işlem programına çık, kendini orada ispat et.''