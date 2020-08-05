Erdoğan, MASAK Başkanı Osman Dereli'yi görevden aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

2016’dan beri MASAK Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli'nin 9 Ağustos 2019’da sürpriz bir şekilde görevden alındığı haberleri medyaya yansımıştı. Dereli’nin yerine Hayrettin Kurt getirildiği, bu görev değişikliğinin ardından MASAK’ta ciddi bir değişime gidildiği ifade edilmişti.

Öte yandan 2016’da MASAK’a getirilen 150’ye yakın personel, Kasım 2019’da görevden alınmıştı. Geçen haziran ayında da eski 115 MASAK çalışanına operasyon düzenlenmişti. 115 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. “FETÖ üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltındaki MASAK çalışanlarına “mülakat” sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarası ile sorgulama yapıp yapmadıkları, Cumhurbaşkanı’nın geçmişe yönelik para hareketlerini inceleyip incelemedikleri sorulmuştu.

TIKLAYIN - MASAK'ta "Erdoğan’ın T.C’siyle bilgileri sorgulandı" soruşturması: 115 kişi gözaltına alındı