-ERDOĞAN MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da evinin bulunduğu Kısıklı Caddesi'ndeki bir marketten alışveriş yaptı. Kısıklı Caddesi'ndeki markete, oğlu Bilal Erdoğan ile gelen Başbakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, elini öpen çocuklara bayram harçlığı verdi. Daha sonra markete giren Erdoğan, market sahibi Coşkun Özkurt ile bir süre sohbet ederek, alışveriş yaptı. Başbakan Erdoğan, alışverişini tamamladıktan sonra aracına binerek evine gitti. Market sahibi Özkurt, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın marketten 2 kilo armut ile 2 kilo yeşil elma aldığını ve 18 TL ödeme yaptığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, işlerin nasıl olduğunu da sorduğunu ifade eden Özkurt, ''Başbakan, kırmızı et fiyatlarını da sordu. Biraz yüksek geldi et fiyatları. 'Hayırlı işler' dileyerek marketten ayrıldı'' dedi. 30 yıllık market sahibi Özkurt, Başbakan Erdoğan'ın marketinden ilk kez alışveriş yaptığını da sözlerine ekledi.