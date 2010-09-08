T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 21:49

-ERDOĞAN MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da evinin bulunduğu Kısıklı Caddesi'ndeki bir marketten alışveriş yaptı. Kısıklı Caddesi'ndeki markete, oğlu Bilal Erdoğan ile gelen Başbakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, elini öpen çocuklara bayram harçlığı verdi.  Daha sonra markete giren Erdoğan, market sahibi Coşkun Özkurt ile bir süre sohbet ederek, alışveriş yaptı. Başbakan Erdoğan, alışverişini tamamladıktan sonra aracına binerek evine gitti. Market sahibi Özkurt, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın marketten 2 kilo armut ile 2 kilo yeşil elma aldığını ve 18 TL ödeme yaptığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, işlerin nasıl olduğunu da sorduğunu ifade eden Özkurt, ''Başbakan, kırmızı et fiyatlarını da sordu. Biraz yüksek geldi et fiyatları. 'Hayırlı işler' dileyerek marketten ayrıldı'' dedi. 30 yıllık market sahibi Özkurt, Başbakan Erdoğan'ın marketinden ilk kez alışveriş yaptığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24