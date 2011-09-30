-Erdoğan Makedonyalılara da "üç çocuk yapın" dedi VRAPÇİŞTE (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya'da Vrapçiştelilere hitap ederken, ekonominin en büyük kaynağının insan olduğunu, Türkiye'nin de nüfusu artarak büyüdüğünü belirterek, ''Benim Türkiye'den size gönderdiğim haberi biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz, 3 çocuk... Ama 3 standart değil, en az 3... Sizlere özellikle söylüyorum en az 3 tane'' dedi. Erdoğan, TİKA tarafından donatılan Türk okulunun açılışını yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada iki gündür Makedonya'da bulunduğunu belirterek, temasları hakkında bilgi verdi. Yaptığı temaslarda sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğine ilişkin muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sorunlarınıza eğilmek bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü şunu unutmayın derdiniz derdimizdir, sevinciniz sevincimizdir. Onun için de 74 milyon nüfusuyla dünya ekonomileri içinde 17. ekonomi olan Türkiye, sizi hiçbir zaman yalnız koymayacaktır ve bu yıl bildiğiniz gibi yılın ilk 3 ayında dünyanın birinci sırada en büyük ekonomisi olduk yüzde 11'lik büyümeyle... İkinci çeyrekte de yüzde 8 civarında ortalamayı aldığınızda ilk 6 ayda ortalamaya vurduğunuzda yüzde 10.2 dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduk. Her geçen gün daha ileriye gidiyoruz, inşallah daha iyi olacağız. Ve artık Türkiye, dünyada gündemi belirlenen ülke değildir. Artık dünyada gündem belirleyen bir ülkedir. Yıllar yılı ne yazık ki Türkiye'nin gündemi belirlenildi. Türkiye ile ilgili senaryolar yazılırdı. O devir artık geride kaldı. Şimdi kararlıyız, inançlıyız ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 yıl öncesine kadar Türkiye alan el idi, şimdi veren el... Dünyanın her yerine uzanacağız. Nerede dertli varsa Türkiye oraya da gidecektir. Az veya çok, ama gidecektir. Çünkü veren el, alan elden hayırlıdır.'' 9 yıl önce 3 bin 400 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolara dayandığını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Ama biz nüfus azaltarak büyüyen ülke değiliz. Hem nüfusu artan hem de kişi başına milli geliri artan bir ülkeyiz. Şimdi komşumuz nüfus azaltarak kendini büyük gösteriyordu. Ama görüyorsunuz şimdi iflasın eşiğinde'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Benim Türkiye'den size gönderdiğim haberi biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz, 3 çocuk... Ama 3 standart değil, en az 3. Sizlere özellikle söylüyorum en az 3 tane'' diye konuştu. Ataların 3, 5, 7 çocuk yaptığını dile getiren Erdoğan, ''Ekonominin en büyük kaynağı insandır. İnsan yoksa hiçbir şey yoktur. İnsan varsa tüketim var, üretim var. İnsan varsa emek var, istihdam var, sermaye var. Öyleyse dinamik nüfus, bakın şimdi Batı yaşlanıyor. Ve bu şekilde büyümeye devam edeceğiz inşallah...'' şeklinde konuştu. Konuşmasında birlik ve bütünlük mesajları da veren Erdoğan, ''Sakın ayrılığa düşmeyin. Ben sizlerden birlik istiyorum, beraberlik istiyorum'' sözleriyle hitap etti ve şunları söyledi Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Hepimiz er veya geç ölmeyecek miyiz? Herhalde aranızda en büyük mezara ben girerim. Bir de 1.85 boyum var, herhalde bize 2 metreküp mezar düşer. Ondan sonra hoca efendi, 'Cumhurbaşkanı niyetine' demeyecek, 'Başbakan niyetine'' de demeyecek, 'trilyarder niyetine' de demeyecek, 'er kişi niyetine', 'hatun kişi niyetine' diyecek. Ondan sonra bizi indirecekler mezara. Bir daha uğrayan var mı, bayramdan bayrama... Ne paran kar eder, ne makam kar eder. Eğer varsa bu dünyada yaptığın hayırlar seninle o gider. Ama yoksa o zaman da hapı yuttuk. İşin gerçeği bu değil mi? Öyleyse bu kavga niye? Öyleyse bu insanlara yukarıdan asla tafralı bakmak niye? Bize tevazu yakışır. Ve insanlara böyle yaklaşmak lazım. Onun için iki güç arasında yaşıyoruz. Bir tarafta nefis, diğer tarafta vicdan... Eğer nefsimizle mücadeleyi başaramazsak, vicdanımızın sesine kulak vermezsek kaybedenlerden oluruz. Eğer nefsin kulu olursak, bilesiniz ki mahvolduk, bittik. Ama vicdanımızın sesine kulak verirsek, o zaman doğruyu buluruz. Onun için buralarda hele hele birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Hocalarıma sesleniyorum, aman bu işe çok önem verin, bu işte çok gayret gösterin. Arnavutmuş, Türkmüş, aman ayrım yok. Dayanışma içinde olalım, başarıyla götürelim. Şu topraklar üzerinde ayrılık, gayrilik olmasın.''