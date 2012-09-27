Erdoğan: Mahkûmlar hazırlanan odalarda eşleriyle 24 saat görüşebilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balyoz davası kararlarının ardından “babalıktan men cezası” tartışmalarına değinerek, “Bakın ben hukukçu değilim ama böyle bir şey yok. Hukukçulara sorun” dedi. Erdoğan mahkumlara bir de müjde vererek, “Mahkumlar hazırlanan odalarda eşleriyle 24 saat görüşebilecek” açıklamasını yaptı.

Başbakan Erdoğan, şu sıralarda Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünde NTV ve Star’dan canlı yayınlanan programda, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri, Star Haber Koordinatörü Nazlı Öztarhan ve Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’ın sorularını yanıtladı:

Balyoz davası kararları

"Bütün bunların bu kadar zaman içinde bitmesini başarılı buluyorum. Gerekçesini görmeden burada bir değerlendirme yapma durumunda değilim. Şimdi bir Yargıtay süreci var. Burası bir nihai sonuç değil.

Yargıtay iade mi eder, kendisin birincil mahkemenin kararını onaylar mı bilemiyoruz. Biz hakkaniyete uygun bir kararın Yargıtay’dan çıkmasını bekleriz.

TSK’dan alınan sanıkların tutuksuz yargılanması benim de en başından beri temennimdi."

‘Mahkumlar eşleriyle özel odada görüşebilecek’

"Nasip olursa bu yeni dönemde Pazar günü açıklayacağım şeylerden biri şudur. İçerdeki mahkumlarla görüşmede belli sürelerde eşler birbirleriyle diyelim ki 24 saat cezaevi içi değil, onun dışında hazırlanan odalarda görüşecekler.

İlk defa bu uygulamayı biz başlatacağız. Eşi ile bir araya gelme olanağını sağlayacağız. Babalıktan kocalıktan men diye bir şey söz konu değil. Burada herkes normal olarak görüşme şeyi neyse ziyaretlerin yapacaklar."

'Genelkurmay başkanları ile iyi çalıştım'

"Hilmi Paşa 4 yıl genelkurmay başkanlığı yaptı. Genelkurmay Başkanlarının hepsiyle, Yaşar Paşa, İlker Paşa’yla da iyi çalıştım. Darbeyi düşünmek istemiyoruz. Bu ülkenin evlatları darbeyi kitabından silmiştir.

Meclis Darbe Komisyonu’na çağrılmadım. İhtiyaç duyulursa belki çağırırlar. 27 Nisan’ı bir muhtıra olarak değerlendirmeyi düşünmüyorum. Muhtıraysa hiçbir yaptırımı yok. Sadece bir açıklama yapmışlardır. Hükümet ertesi gün değerlendirmeyi yapmış. Asıl muhtırayı hükümet yapmıştır.

TSK-hükümet arası ilişkiler normalleşmiştir. Orduya saygı, bizim tabanımızda kimseyle mukayese edilmeyecek kadar fazladır. Ordumuzu yönetenlerin zaman zaman yanlışları olmuştur. Normalleşme süreci görüyorum. Bu ordumuzun gücünü daha da artıracaktır. Genelkurmay Başkanı bir karargahı yönetiyorsa bu moral değerlerinin yükseldiğini gösteriyor. Operasyonu yöneten bir Genelkurmay Başkanı var. Emniyet de aynı şekilde. Bakanlarımız o bölgelere gidiyorsa, moral değerleri yükseltmek içindir. Yazılı ve görsel medyanın desteğine çok ihtiyacımız var."

‘Kılıçdaroğlu’ndan tazminat almaktan bıktım’

"CHP Genel Başkanı’nın iddialarının hepsi palavra. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ben tazminat almaktan bıktım ama o tazminat ödemekten bıkmadı. Bu da yargıya gidecek, çünkü orada ‘hain’ diye bir ifade var. Kimse bu ülkenin başbakanına ‘hain’ diyemez. Talimat verdim, dava açacaklar. Bununla mı biz terörle mücadele edeceğiz. Çok yanlış oynuyor, yanlış gidiyor. Böyle siyaset yapacaksa millet bunları hiçbir zaman iktidar yapmaz. Millet bizim arkamızdadır. Biz ne ABD’ye, ne Rusya’ya bu milletin değerlerini hiçbir menfaat karşısında değişmeyiz."

FSM Köprüsü çalışmaları

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar hazırlıksız değildi, hazırlık vardı. O firmanın beceriksizliği olabilir. Söz verilen tarihten önce yetiştirildi. Çalışmalar kolay bir iş değil. Çok farklı bir asfalt uygulamasına girildi. İstanbul trafiğine günde 400 araç giriyor. Köprü çalışmalarında belki biz de hata etmiş olabiliriz, affola diyebiliriz."

‘MKYK ve MYK’da değişikliğe gideceğiz’

"Kongrede belirlenecek ekibimizde ehliyet ve liyakat olacak. Gönül vermiş kişi, sadakat içinde gelmiş olacaktır. Hocam ‘Siyasette tekkeye derviş aramayacaksın, bu işi yapacak ehli kişi arayacaksın’ derdi. Hem dinamik bir kadro hem de yüzde 30’dan aşağıya kalmamak konusunda bayan arkadaşlar olacak. Yenilenmiş, güçlü, temsil kabiliyeti olan bir kadro olacak. Ben değil, biz merkezli bir kadro oluşturma çalışıyoruz. MKYK ve MYK’da değişikliğe gideceğiz.

Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimleri birleştirme gündemimizde yok."

Anket sonuçlarını açıkladı

"Sürekli anketler yaptırıyoruz. 5 firmanın yaptığı kamuoyu araştırması şu an önümde. Ortalama olarak biz yüzde 52.1, CHP yüzde 24.2 , MHP yüzde 13.3, BDP yüzde 6.2 gözüküyor. Yüzde 48’in hükümeti olmadığımızı kimse iddia edemez."