Erdoğan, mahalledeki kavgaya müdahale etti: Kim benim adıma konuştuğunu söylüyorsa...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhafazakâr medyada ve AKP çevresinde çıkan "İslamcıların tasfiye edileceği" ve "Kim Erdoğan'a daha yakın" kavgasını gönderme içeren açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Benim adıma sadece Cumhurbaşkanı Sözcüsü konuşur. Başkası konuşamaz" dedi. Erdoğan, "Kim konuşuyorsa fitne üretiyordur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

94'te İstanbullu bu kardeşinizi 40 yaşında İstanbul'a belediye başkanı yaptı.

Sevdalısı olduğum İstanbul için çöp dağlarından İstanbul'u kurtarmam gerekliydi.

Cezaevine bir şiirden dolayı girdim ve cezaevinde 4 ay yattıktan sonra çıktım halkımın arasına katıldım. Çıktıktan sonra halkıma sordum tamam mı devam mı diye? Halkım devam dedi ve AK Parti'yi kurduk.

Bunu neden anlatıyorum, kurduğunuz arkadaşlıkları unutmayın.

Siz kendinize güvenmezseniz, siz kendinize inanmazsınız kimse size güvenmez.

Şimdi seçilme yaşını 18'e indirdik ve parlamentonun yolunu size açtık.

Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. Hem erkeğiyle hem bayanıyla... Tankların altına girdiler mi? Girdiler. Yıldılar mı? Yılmadılar. Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler? (Ben Fatih'in torunuyum)

Bu gençlik erkeği ile kızı ile Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyan gençliktir.

Dünyayı bilmek, tanımak takip etmek çok önemli önce ana dilinizi sonra yanında bir farklı dil öğrenmeyi kendinize amaç edineceksiniz.

Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur.Başka kimse benim adıma söz sahibi değil. Kim konuşuyorsa fitne üretiyor.

Birileri bizi rahatsız ediyorsa, bir gece ansızın gelebiliriz.