Erdoğan: Macaristan ile savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz

Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan ile savunma sanayine yönelik bazı adımalr atmayı planladığını açıkladı. Erdoğan, "Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk" dedi.

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin de konuşan erdoğan, "YEP ile bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız" ifadesini kullandı.

Soçi Zirvesi

Erdoğan, "Geçen ay Soçi Zirvesi'nde Sayın Putin ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, İdlib'de yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin emniyetini garanti altına almıştır" şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi"

Başkan Erdoğan, mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydetti.

"Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır"

"Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir."