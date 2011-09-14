Erdoğan: Maalesef İsrail devletini CHP hükümeti tanıdı

T24 - Arap baharı turunun ilk durağı Mısır’da sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın laik bir anayasaya sahip olmasını istediğini dile getirdi. Erdoğan, Mısırlılara laiklikten korkmamalarını belirterek, ''Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım...'' dedi. Başbakan, dün Mısır medyasına verdiği bir başka demeçte ise İsrail devletinin tanınmasının bir hata olduğunu, ''Malesef o dönemde CHP iktidardaydı ve İsrail’i tanıdılar'' şeklinde ifade etti.



Başbakan Erdoğan, Mısır ziyaretinin ilk gününde ülkenin uydudan yayın yapan özel televizyon kanalı Dream TV’de ülkenin en ünlü kadın talk şov programcısı Mona Shazly’nin konuğu oldu. New York Times’ın “Erdoğan, Mısır’ın Oprah Winfrey’i tarafından kahraman gibi tanıtıldı” diyerek verdiği AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan ve banttan yayınlanan röportajda başbakanın özellikle “laiklik” konusunda verdiği mesajlar dikkat çekti. Erdoğan böylece Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Mısır’da yeni anayasanın laik mi yoksa şeriat ilkelerine mi dayanması konusundaki tartışmada safını belli etti. Müslüman Kardeşler, Kasım ayında yapılacak olan genel seçimlerde en yüksek oy oranını alarak yeni anayasayı yazacak olan parlamentoda çoğunluğu ele geçirmek ve şeriat temellerine dayalı bir anayasayı hayata geçirmeyi amaçlıyor.





'Müslümanım ama laik değilim'



''Türkiye’de anayasa laikliği, devletin her dine eşit mesafede olması olarak tanımlar. Laiklik kesinlikle ateizm değildir. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır.''





'Mısır laik bir anayasaya sahip olmalı'



''Ben Mısır’ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır’da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir.



Mısır’ın modern bir devlet olabilmek için yapması gerekenler var. İnsan kaynaklarının doğru yönetilmesi, eğitime daha fazla önem verilmesi, finansal kaynakların yönetiminin geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele. Ben İstanbul Belediye Başkanıyken işe yolsuzlukla mücadeleyle başladım. Çünkü yolsuzluğu ortadan kaldırırsanız ülkeyi kalkındıracak kaynaklar ortaya çıkar.



Mısır ve Türkiye’nin ilişkisini ben seçim mitinglerimizde söylediğimiz bir şarkının sözleriyle size anlatmak istiyorum: Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda...





‘Maalesef İsrail devletini CHP hükümeti tanıdı'



14 Mayıs 1948 ’de, Filistin’de İngiliz egemenliği sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti. İsrail ’i ilk ABD ve Rusya tanıdı. Bir yıl sonra, İsrail ’i resmen tanıyan ülkelerden biri de Türkiye’ydi. İlk tanıyan Müslüman ülke oldu. Ancak dün Erdoğan Mısır medyasına verdiği röportajda İsrail’i tanımanın bir hata olduğunu ima etti. Başbakan, “Maalesef o dönemde CHP iktidardaydı ve İsrail’i tanıdılar” dedi.



Gece Mısır’a inen ve havaalanında kahraman gibi karşılanan Başbakan Erdoğan’a halkın gösterdiği sevgi seli dün de sürdü. Erdoğan’ın Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyinin açılış oturumunda yaptığı konuşmayı dinlemek üzere binaya gelen çok sayıda Mısırlı, güvenlik nedeniyle içeri alınmadı. Dışarıda Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan ve saatlerce bekleyen Mısırlılar, “Kahraman Erdoğan” diye bağırdı. Erdoğan’ın ziyareti boyunca Mısırlılar, “İslam’ın kurtarıcısı, Allah’ın azizi Erdoğan”, “Türkiye-Mısır tek yumruk, abluka kırılacak”, “Erdoğan İsrail’e haddine bildirdi” sloganları attı ve “Adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan” pankartı açtı.





İşte Erdoğan’ın mesajlarından satır başları:





- Amerika ve Batı ülkelerinin Ortadoğu’ya artık farklı bir perspektifle bakmaları gerekiyor.



- Türkiye ve Mısır bölgenin en önemli iki ülkesidir. Zaten ABD Başkanı Obama’nın ilk resmi ziyaretlerini bu iki ülkeye yapmış olması da bunun göstergesidir.



- Obama’nın Kahire Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada verdiği sözleri tutmasını umut ediyoruz.



