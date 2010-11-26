-ERDOĞAN, LÜBNAN'DA SİYASİ LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ BEYRUT (A.A) - 25.11.2010 - Lübnan'da iki gündür resmi ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da yaşanan siyasi krizin çözümü için, ülkedeki etkin 7 siyasi partinin temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Erdoğan Güney Lübnan'daki temaslarının ardından bugün ilk olarak, eski Başbakan Necip Mikati'yi kabul etti. Ülkedeki Sünni liderler arasında yer alan Mikati ile, Erdoğan arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Erdoğan daha sonra, Gelecek Hareketi milletvekili eski başbakan Fuat Sinyora'yı kabul etti. Erdoğan ardından, eski Cumhurbaşkanı ve Ketaib Partisi lideri Emin Cemayel ile bir araya geldi. Başbakan Erdoğan daha sonra da sırasıyla, Lübnanlı Kuvvetler Partisi lideri Samir Caca, Hür Vatansever Hareketi Lideri Mişel Aun, Hizbullah Meclis Başkanı Muhammed Raad, İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat'ı ayrı ayrı kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin başlangıcında sadece fotoğraf ve görüntü alınmasına müsaade edilirken, basın abir açıklama yapılmadı. Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri'nin bombalı suikast sonucu öldürülmesinden sonra kurulan özel mahkemenin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen iddianamede, suikastı yapanlar arasında Hizbullah yetkililerinin bulunduğu yolundaki iddialar üzerine ülkede siyasi kriz yaşanmaya başlandı. Hizbullah yetkilileri, ''yalancı tanıklara dayanarak kendilerinin suçlanması halinde, en sert şekilde tepki göstereceklerini'' açıkladı. Mevcut krizi aşmak için Türkiye, Suudi Arabistan ve Suriye'nin girişimleri sürüyor. Siyasi liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Lübnan'da Türkiye'de okuyan veya ülkede bulunan Türk vatandaşlarının kurduğu dernek başkanlarını kabul eden Başbakan Erdoğan, daha sonra Saad Hariri'nin kendisi onuruna vereceği yemeğe katılmak için Başbakanlık Sarayı'na gitti. Başbakan Erdoğan'ın geç saatlerde Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.