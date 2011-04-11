-ERDOĞAN: LİSTE TEK KİŞİNİN İRADESİYLE ŞEKİLLENMEDİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 genel seçimi milletvekili adaylarıyla ilgili olarak, ''Listemiz asla ve asla bir tek kişinin iradesiyle şekillenmiş bir liste değildir'' dedi. Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aday listelerinin partiler, adaylar ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi. Aday listelerinin hazırlanmasıyla ilgili partilerin ilgili kurullarının çok hassas çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, ''Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum; listemiz asla ve asla bir tek kişinin iradesiyle şekillenmiş bir liste değildir. Bir haftalık çalışmamız, bir üst kurul çalışmasıydı. Ancak bu işin ta tabandan itibaren temayül yoklamalarıyla, teşkilatımızın en ücra köşesine kadar hepsinin iradesini kapsayan bir çalışma yapıldı'' diye konuştu. Çalışmanın daha sonra alt komisyonlara geldiğini anlatan Erdoğan, alt komisyonların 12 genel başkan yardımcısının riyasetinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, grup başkanvekilleri, milletvekillerinin bir kısmı ve hatta il başkanlarının katılımıyla bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, hafta içinde ''bir tek kişinin yaptığı çalışmayla mı bu çalışma yürütüldüğü'' gibi yaklaşımların olduğunu duyduklarını ve bu haberlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bu haberlerin, AK Parti listesinin hazırlanış sürecine ve bu süreçte görev alanlara yapılmış çok açık bir haksızlık olduğunu belirten Erdoğan, ülkenin dört bir yanında süreci başarıyla yürütenlere, demokratik iradesini katarak destek veren teşkilat birimlerine teşekkür etti.