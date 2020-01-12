Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Dolmabahçe'de Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme

Türkiye ve Rusya'nın talebiyle Libya'da ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.