Erdoğan'dan "Yeni tedbirler alınacak mı?" sorusuna yanıt: Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi adımlar atacağız, belirleyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da yeni Koronavirüs tedbirleri alınacak mı?" sorusuna, "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi adımlar atacağız, belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

"Libya'daki ateşkesin güvenirliği olabilecek gibi değil"

Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Libya'daki ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak, "Ateşkes anlaşması, aslında en üst düzeyde bir ateşkes değil. Bunun kalıcılığı ne kadar olur, zaman gösterecek. 3 ay içerisinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne denli sağlıklıdır, onu da bilemiyoruz. Böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından bir temsilci bulunuyor, aynı şekilde sayın Sarraf tarafından atanan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Güvenirliği olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler verdikleri sözlerde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımları atıldı. Gece 00.00’da başlayacak dendi, yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz." açıklamasını yaptı.

"Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler çıkacak, ne gibi adımlar atacağız belirleyeceğiz"

Erdoğan, "İstanbul Koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden birisi. Bu konuda, bu mücadeleyi başta yazılı, görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Maske, mesafe, hijyen... Bunlara hassasiyetle dikkat etmemiz lazım. Toplu mekânlardan ciddi mânâda kaçınmak gerek. Bu hassasiyeti evlerimizde de gösterelim ki hem şahsımıza hem misafirlerimize dikkat edeceğiz. Kendimize dikkat etme noktasındayız. Sağlık Bakanımız bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler çıkacak, ne gibi adımlar atacağız belirleyeceğiz. Kararlıyız. Batı’ya göre iyi durumdayız ama yeterli değil." dedi.

"Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı var"

Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarına ilişkin olarak Erdoğan, "Aliyev’in ifadesini bir tarafa koymak mümkün değil. Rusya burada ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Minsk-AGİT'ten dolayı Türkiye'nin de yeri var. Minks üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor. 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Türkiye ile Rusya beraber bulunmalı' diyor. Rusya'nın olumsuz yaklaşımı şu ana kulağıma gelmedi. Rusya’nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Kim ‘Olumsuz açıklama var’ diyorsa biraz daha kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar Azerbaycan- Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda Suriye’de müşterek çalışma içerisindeyiz. Libya’yla ilgili çalışmalarımız oldu. Temenni ederim ki gerek Suriye, gerek Libya, gerekse Azerbaycan- Ermenistan konusunda da başarılı atar, buraları çözüme kavuştururuz." diye konuştu.

"S-400 testleri yapılıyor, bunu kalkıp ABD'ye soracak değiliz"

Erdoğan, "S-400 testleri yapıldı, yapılıyor. ABD’nin bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkânların testini yapmayacağız da ne yapacağız? Bunu kalkıp ABD’ye soracak değiliz. Bizim ABD'den aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300 var onlara soruyor mu, söylüyor mu? Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız etti. Biz kararlıyız yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.