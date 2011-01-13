-ERDOĞAN: LİBERMAN İSRAİL'İN BAŞINA BELA ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetimi İsrail'in gelmiş geçmiş en talihsiz yönetimidir" dedi. Katar'dan yayın yapan El Cezire televizyonunun Bila Hudud (sınırsız) adlı programında Başbakan Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın İsrail'in "başına bela" olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, "Türkiye'ye küstah ifadesini yakıştıran kişi önce kendi bir aynaya baksın, kendisinin küstahlığını görecektir, bu kişi İsrail'in ve İsraillilerin başına beladır. İsrailliler bir an önce bu kişiden kurtulmalılar, bu bir insanlık görevidir" dedi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: "Hamas hareketinin, haklı olduğu sürecin hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Hamas hareketi bir direniş hareketidir. Hamas bir terör hareketi değildir. Hamas topraklarının savunmasını yapan siyasi bir hareket olarak da seçimlere katıldı ve kazandı. Fakat seçim kazandığı halde onları iktidardan indirenlerin demokrasi karşıtı olduğunu gördük. Ve orada siyasi olarak kendilerine bir süreç tanınmamıştır. Ellerinden tüm imkanları alınmıştır, meclis başkanı, bakanlar, milletvekilleri İsrail tarafından hapse atılmıştır. Bu nasıl demokrasi? Bunu anlamak mümkün değil."