-ERDOĞAN KUŞ'UN CENAZESİNE KATILDI ŞANLIURFA (A.A) - 19.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un cenaze törenine katıldı. Ailesi tarafından Ankara Güven Hastanesi'nden alınan Milletvekili Mustafa Kuş'un cenazesi, Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Cami'sine getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cuma namazının ardından Kuş için aynı camide cenaze namazı kılındı. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Şanlıurfa Belediye Başkan vekili Fevzi Yücetepe, çok sayıda Şanlıurfa ve bölge milletvekili, partililer ve Mustafa Kuş'un yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kuş'un cenazesi, Harrankapı Aile Mezarlığında toprağa verildi. Buradaki törene katılan Başbakan Erdoğan, Kuş'un ailesiyle görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın son gününde çok sevdikleri Mustafa kardeşini ebediyete uğurladıklarını belirterek, ''Mustafa Kuş'un sadakati ve dürüstlüğü vardı. En kritik dönemde hasta yatağından kalkarak bize destek oldu. Rabbim kardeşime rahmet etsin. Tüm Şanlıurfalıların başı sağolsun'' dedi. Bu arada cenazenin götürülmesi sırasında bir vatandaş baygınlık geçirdi. Başbakan Erdoğan daha sonra Haleplibahçe'de (Beyaz Saray) yapılan taziyeye katıldı.