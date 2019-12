-ERDOĞAN: KUŞATMA KALDIRILMALI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu, yasa dışı, hukuk dışı, insanlık dışı ablukanın, yani kuşatmanın bir an evvel kaldırılarak Gazze halkının acilen ihtiyaç duyduğu ürünlerin bölgeye girişine izin verilmelidir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Filistin 2. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'nin bugün insanlığın yürek yarası olduğunu belirterek, ''Mızrak çuvala sığmıyor. Artık Gazze'de ne olup bittiğini, Gazze'nin maruz kaldığı zulmün boyutlarını bütün insanlık biliyor. Toprakları, köyleri ve hatta aileleri bölen ve Filistin'de normal bir ekonomik hayatın oluşabilmesini engelleyen Batı Şeria'daki Filistinlilerin dolaşımı üzerindeki kısıtlamalar süratle kaldırılmalıdır. Gazze Şeridi'nde yaşayan 1,5 milyon insan halen, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı abluka nedeniyle temel ihtiyaçlarını, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor'' diye konuştu. ''Bu, yasa dışı, hukuk dışı, insanlık dışı ablukanın, yani kuşatmanın bir an evvel kaldırılarak Gazze halkının acilen ihtiyaç duyduğu ürünlerin bölgeye girişine izin verilmelidir'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Binlerce televizyonun olduğu, internet üzerinden dünyanın birbirine entegre olduğu ve her toplumun, diğerinden an be an haberdar bir dünyada hala 'Gazze için ablukayı kaldırın' demek zorunda kalmak ne büyük bir trajedidir. Bu trajedi er geç son bulacaktır. Bu acılar, er geç dinecektir. Daha açık söylüyorum: Gazze'deki trajedi karşısında sızlamayan vicdan, artık vicdan değildir. İsrail, vicdanlarda açtığı bu yarayı tarihe ve insanlığa anlatamaz. İster insani yönden bakın, ister güvenlik boyutuyla ele alın, isterseniz olaya uluslararası ilişkiler perspektifinden bakın.'' Ortada her akıl sahibinin kabul etmesi gereken bir gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Çocukların, kadınların, sivil ve masum insanların hunharca katledilmesinden daha acı, daha büyük bir gerçek yoktur. Her gün bu insanlık dramıyla karşı karşıya kalan Gazze halkının sıkıntılarının bir an evvel giderilmesi için tüm uluslararası camianın harekete geçmesi gerekiyor. Gemilerle gıda götüren insanlar, hangi insani değerler için hayatları pahasına denize açılıyorlarsa, uluslararası örgütlerin de insanlığın vicdanı adına harekete geçmesi gerekiyor. Bakın son dönemde Yunanistan bile yola çıkan gemilere engel oldu. Ama yeri gelince bizi arayıp 'Filistin için biz ne yapabiliriz?' diye soruyor. Bu nasıl bir samimiyet, bu nasıl bir dürüstülük. Başta BM ve ABD olmak üzere, uluslararası çevreler İsrail'in tek taraflı, şımarık uygulamalarına prim vermeye, bu insanlık dışı uygulamalarına gözlerini kapamaya devam ederse, açık söylüyorum, bu suçun bir faili olarak anılmaktan kurtulamazlar'' ifadelerini kullandı.