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Erdoğan: Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yoktur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. "Biz birbirimizi seveceğiz. Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e üstünlüğ

07 Kasım 2011 02:00

 
T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. "Biz birbirimizi seveceğiz. Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yoktur" dedi.


Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:


Van'daki depremzedelere 50 bin kadar çadır dağıttık. Enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere.Kalıcı konutlarımızı Temmuz sonuna kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Cuma günü Van'da olacağım. Asla Van ve Erciş'i yalnız bırakmadık. Devlet nerede diyenler dürüst davranmıyor.


Bu bizim depremle ilgili ilk imtihanımız değil. Bingöl'de de başarılı bir imtihan verdik. 25 şehidimiz oldu. İçeride ve dışarıda operasyonlar yaptık. Durmayacağız ve yapmaya devam edeceğiz.


Kimse asker ile polisimiz arasında bir mesleki rekabet oluşturmaya çalışmasın. İkisi de terörle mücadeleyi birlikte yürütecektir.


Devletin içinde ve devlete paralel bir devlet anlayışını kabul edemeyiz. Biz birbirimizi seveceğiz. Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yoktur.


Kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenler var. Buna fırsat vermeyelim. Bu bayram aslında bu kardeşliği dinamitlemek isteyenlere en güzel ispattır.


Bayramlar birlik ve beraberliğin tescilidir.


Rize'deki sel felaketinde bir kardeşimizi ebediyete uğurladık. O zaman bütün tedbirleri alacağımızı söylemiştik. Bu konuda adımları attık.


Lütfen dere yataklarına ve heyelanın olacağı yerlere ev yapmayın. Zemin etüdü yapmadan ev kondurmayın.




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