Erdoğan ‘krizin varlığına’ karar veremedi

Erdoğan bırakır



Başbakan Tayyip Erdoğan, küresel mali krizin yüz yılın krizi olarak değerlendirildiğini belirterek karamsar olunmamasını tavsiye etti. Moral, iyimserlik ve olumlu beklentinin ekonominin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milleti psikolojik olarak olumsuz havanın içine sokarsanız ülkeye ihanet etmiş olursunuz" diyerek yine başta medya olmak üzere muhalefeti eleştirdi.AK Parti'nin Niğde mitinginde konuşan Erdoğan, protesto edildi. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun karşısındaki binanın çatısına çıkan bir grup süt üreticisi "On minute Başbakanım. Hamdolsun kriz bizi direkt geçti; süt: 40 kuruş, yem: 65 kuruş" yazılı pankart açtı. Pankart korumalar tarafından apar topar kaldırılırken çiftçiler de binadan uzaklaştırıldı.Konuşmasında, ekonomik krizin tüm dünyada etkili olduğunu, 14 trilyon dolarlık önleme karşın krizin ateşinin söndürülemediğini anlatan Erdoğan, "Ana muhalefet partisi, yavru muhalefet, diğerleri, onların yandaş medyası, krizin ABD'de çıktığı ilk günden beri milletimizin moralini bozmak için ülkeye karamsarlık pompalamak için var güçleriyle çalışıyorlar" dedi. Muhalefetin sanayi üretimindeki düşüşü istismar etmeye başladığını iddia eden Erdoğan, ekonomik göstergelerin tüm dünyada geriye doğru gittiğini ifade etti.AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Ergün, yerel seçimlerde ikinci parti olmaları halinde hem erken seçime gideceklerini hem de parti kadrolarını değiştireceklerini belirterek "Buna lider de (Erdoğan) dahil" dedi. Ergün, "anlamlı bir oy kaybı"na (yüzde 37) uğramaları halinde de bunu vatandaşın sert bir uyarısı olarak algılayacaklarını ve politikaları gözden geçireceklerini söyledi. CHP'ye de eleştirilerde bulunan Ergün, Deniz Baykal'ın beraat ettiğini öne sürdüğü İzmit Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Sefa Sirmen'in Yuvacık Barajı davasında yargılanacağını ifade etti. Yargıtay'ın beraatin bozulması yönünde karar verdiğini vurgulayan Ergün, yargılamanın 29 Nisan'da başlayacağını açıkladı.