Erdoğan, krizin bitiş tarihini verdi

Başbakan Erdoğan Ford Otosan'da yapılan törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye'den otomotivin anavatanı sayılabilecek ABD'ye Ford marka araç ihraç ediyoruz. Bu büyük bir başarıdır ve ihracatta çok önemli bir sıçrama getirmiştir” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurulu Ford Otosan Fabrikası'nda üretilen Transit Connect araçların ABD'ye ihracatı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.



Kocaeli DHA’nın haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Oba’ helikopteriyle, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile birlikte bu sabah Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne geldi. Başbakan Erdoğan'ı, Vali Gökhan Sözer ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu karşıladı. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını Gölcük'teki Fidanlık Camisi'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkışta cemaat tarafından alkışlandı. Erdoğan, cami çıkışındaki 5- 6 yaşlarındaki bir çocuğu sevdi. Korumaları ise cami çevresinde çocuklara oyuncak dağıttı.



Amerika’ya Ford ihraç etme heyecanı



Başbakan Erdoğan ve yanındakiler daha sonra Ford Otosan Gölcük Fabrikası'ndaki tören alanına geçti. Türkiye'den Kuzey Amerika'ya ilk araç ihracatının gerçekleştirilmesi nedeniyle düzenlenen törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Ford Avrupa Başkanı John Fleming, Koç Holding ve Ford Otosan yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Başbakan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türk otomotiv sanayinin başarısını vurguladı “Türkiye'den Kuzey Amerika’ya Ford marka araç ihraç ediyoruz. Bu büyük bir başarıdır ve ihracatta çok önemli bir sıçrama getirmiştir” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, otomotivin anavatanı sayılabilecek ABD'ye bu ihracatı gerçekleştirmenin heyecan verici olduğunu söyledi.



“Ford Otosan birçok konuda yüzakımız oldu. Ford'un ‘en iyi tesis’ ünvanlarını kazandı. Ürettiği araçlar yılın ticari araçları seçildi. Bu ihracat ile bu ünvanlarına bir yenisini daha ekledi” diyen Başbakan Erdoğan, küresel kriz ortamında böyle bir ihracatın çok önemli önemli olduğunu söyledi.



Erdoğan: Tekeden süt bile çıkarırsınız



Erdoğan, “Biz özellikle kriz tüm dünyada sona erdiğinde Türkiye olarak son 6.5 yılda elde ettiğimiz başarıları daha ileri noktalara taşıma gayreti içinde olacağız. Hükümet olarak biz özel sektörle birlikte el ele vererek tarihi başarılar yaşattık” dedi. 6.5 yıl önceki rakamlarla bugünkü rakamları karşılaştıran Başbakan Erdoğan, krizin Türkiye'den kaynaklanmadığını da hatırlatarak şöyle devam etti:

“Biz bunu en az zararla atlatacağımızı başından beri söylüyoruz. Bu krizi en az zararla atlatan biz olacağız. Göreve gelmeden önce yıllık Türkiye'de reel sektörün yatırımı 1 milyar dolardı. Ama 2007'de bu 22 milyar dolara çıktı. En sıkıntılı dönemimizde 2008'de 18 milyar dolara çıktık. Hedefimiz şu anda 6.5 sene önce biz dünya ekonomisi sıralamasında 26'ncı idik, şu anda 17'nciyiz. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılında 10'uncu sıraya yükselmek ilk hedefimiz. Avrupa'da şu anda 6'ncı sıradayız. Kararlıyız. Bunları hayal olarak görenler olabilir. Çıtanın çok yüksek olduğunu söyleyebilirler. Biz inanıyoruz. Eğer inanırsanız tekeden bile süt çıkartırsınız. Ford Otosan'a bakın. Demek ki oluyor. Takip ederseniz, koşturursanız olur. Siz koşturmazsanız kimse gelip sizi burda bulmaz. Müşteri, ayağına gidene gider. Biz siyasette de bunu yapıyoruz. Türkiye'yi dünyaya tanıtıyoruz. Ankara'da oturursak, ‘Türkiye dünyada iyi tanınıyor’ dersek yanılırız. Türkiye yeterince tanınmıyor. Koşturacağız, tanıtacağız. Üst düzeylerin sizi tanıması önemli değil. Halkların tanıması önemli.”



‘Kriz yıl sonunda biter’



Başbakan Erdoğan konuşmasında, “Morallerimizi üst düzeyde tutacağız. Bazen felaket tellalları çıkıyor. ‘Battık, çıktık.’ Hayır. Krizi fırsata dönüştürme olayı adam gibi adamların işi. Bunu fırsata dönüştürebilirsiniz. İnanıyorum ki Türkiye şu andaki krizi bu yıl sonuna kadar atlatacak ve bu yarışa çok daha farklı bir şekilde girecek” dedi. Bazı konuların istismar edildiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:



“Bir takım konuların istismar edildiğini görüyoruz. Birçok alan var ama burada bunları konuşacak değiliz. Ama Ford buraya gelirken birçok konuda takıldığı gibi, yeni gelecekler takılmaya devam ederse küresel sermaye gelmez. Yasamayı da yürütmeyi de yargıyı da kastediyorum. Gelin Türkiye'nin her türlü engelini tesbit edelim ve bunları kaldıralım. Türkiye'ye ayak bağı olan ne varsa el ele vererek kaldıralım. Türkiye'nin gelişmesini engelleyen ne varsa mücadele edelim. Sadece hükümetin çabası yetmez. Elbirliği ile. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ancak o şekilde Türkiye olarak beklenen sıçramayı yaparız.”



Connect’i gemiye Erdoğan götürdü



Konuşmasının sonunda Mustafa Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Ford Transit Connect araçların maketini hediye etti. Başbakan daha sonra Mustafa Koç'un yanı sıra Bakan Zafer Çağlayan'ın da bindiği ABD'ye ihraç edilecek Ford Transit Connect aracın direksiyonuna oturarak limana kadar kendisi götürdü. Aracın anahtarını burada gemi kaptanına kendi eliyle teslim etti.



Rahmi Koç: Büyük gurur



Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretilen Transit Connect araçların ABD'ye ihracatı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ise şunları söyledi:

“Ford Motor Company ile köklü işbirliğimizin temelleri bundan tam 81 yıl öncesine dayanıyor. Distribütörlük ile başlayan münasebetimiz, 1959 yılında Otosan'ın kurulması ile farklı bir boyut kazandı. Ford, 1983 yılında Otosan'a yüzde 11 hisse ile ortak oldu, 1987 yılında bu oranı yüzde 30’a çıkarttı ve 1997 yılında hisselerimizi eşitledik. Bu ve sonrasındaki kapasite artış ve yeni ürün yatırımları ile birlikte, Ford Otosan, iç pazarda son 7 yılda Ford markasını liderliğe taşıdı. İhracatta ise geldiği nokta itibarı ile sektörünün en büyük şirketi olarak öncü oldu. 4 kıtada 60 ülkeye ihracat yapan Ford Otosan, Kuzey Amerika Pazarı’na yapılacak sevkiyatla birlikte Türkiye otomotiv sektöründe Amerika kıtasına ilk araç ihraç eden şirket ve aynı zamanda dünya üzerinde 5 kıtaya ihracat yapan ilk Türk otomotiv firması olarak ta ünvanlarına ünvan katacak. Bu başarıya kuruluşunun 50.yılında ulaşması da bizlere ayrı bir gurur vermektedir.”



‘ Bunu 50 yıl önce hayal etmiştik’



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ise konuşmasında Türk otomotiv endüstrisinde bir gurur yaşandığını vurguladı. Mustafa Koç, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörü içinde Koç Topluluğu şirketleri çok önemli bir paya sahip. Gururla söylemek isterim ki, Türkiye’nin toplam otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 47’si Koç Topluluğu şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. Mustafa Koç, şöyle devam etti:

“Artık Amerika’ya da Türkiye’nin ilk araç ihracatını gerçekleştiriyoruz. 50 yıl önce bunu hayal etmiştik. Ford Otosan’ın 50. yılında elde ettiği bu başarı, ülkemiz otomotiv endüstrisinin bugün gelmiş olduğu noktayı gösteren çok önemli bir kilometre taşıdır. Sadece geliştirme ve üretim değil, yeni iş olanakları yaratmak konusunda da büyük bir başarıya imza atan dostluğumuzu kutluyorum. Ford Otosan, özellikle son 12 yılda çok önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu atılımda Avrupa’nın en önemli ticari araç üretim merkezlerinden biri olan Kocaeli üretim tesisimizin rolü büyük. 2002 yılından beri Ford’un en iyi üretim tesisleri arasında seçilen bu fabrikamızda ürettiğimiz ürünler Ford Transit ve Ford Transit Connect, Avrupa’da yılın ticari aracı ödüllerini aldı. Şimdi de, otomotivin ana vatanına Türkiye’nin ilk araç ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu değerlerin yaratılmasında devletimizin sağladığı olanakların büyük desteği olmuştur. Bu destek için teşekkürü bir borç biliyoruz.”



Fleming: Büyük başarı öyküsü



Ford Motor Company Başkan Yardımcısı, Ford Avrupa Başkanı ve Volvo Cars Yönetim Kurulu Başkanı John Fleming ise, Türk otomotiv endüstrisinin öncü kuruluşu Ford Otosan’ın ve Türk otomotiv yan sanayinin büyük bir başarı öyküsüne imza attığını dile getirdi. Türkiye’de üretilen Transit Connect’in, Ford’un küresel ticari araç planlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Fleming, “Ford Otosan, Ford’un küresel büyüme planlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kocaeli fabrikasında bugüne dek 600 bin adet üretilen Transit Connect, Türkiye dışında 60’ın üzerinde ülkede satışa sunulmuştur. Bu gün bu başarılı aracın pazarları arasına ABD ve Kanada’da giriyor. Transit Connect’in bu pazarlarda da başarısını devam ettireceğine güveniyorum. 80 yılı aşkın geçmişe sahip Ford Motor Company ve Koç Holding birlikteliği, sürekli başarılarla daha da güçlenmektedir. Bugüne dek elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileri noktalara taşıyacağımıza ve Türk ekonomisine değer yaratmaya devam edeceğimize inancım tamdır" dedi.



‘Bu başarı bize gurur veriyor’



Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt de törende yaptığı konuşmada, Ford Otosan Kocaeli Fabrikası'nda üretilen Transit Connect'lerin Kuzey Amerika pazarında yüksek satış rakamlarına imza atacağına inandıklarını belirtti. Flewitt, “Otomotiv pazarı küresel ölçekte daralırken elde ettiğimiz bu başarı bize gurur veriyor. Kuzey Amerika pazarındaki talep, satış ve üretim rakamlarımıza da güçlü bir katkı yapacak. Transit Connect aynı zamanda, Ford’un küresel stratejileri doğrultusunda Avrupa’dan Amerika’ya giden ilk araç olma özelliği de taşıyor. Kuzey Amerika programımız, 2009 yılı Transit Connect önemli bir kısmını oluşturacak. Bu kayda değer adım, aynı zamanda Türkiye için önemli miktarda ihracat geliri sağlayacak. Türkiye ekonomisine ihracatla daha da büyük değerler yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Flewitt, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu araçlar, özellikle ABD ve Kanada pazarındaki küçük ve orta boy işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi ve üretildi. Ticari araç platformu üzerine üretilen Transit Connect’in bildiğiniz güvenlik, sürüş, dayanıklılık ve kullanışlılık özelliklerinin yanı sıra, Kuzey Amerika pazarı için geliştirilen 138 BG 2.0 Litre Duratec Motorumuz var. 4 ileri otomatik transmisyona sahip bulunan bu motor, Amerika’da yaygın olan yüksek hacimli motorlardan çok daha verimli ve ekonomik. Aynı gücü veriyor, ancak yakıt ekonomisi sağlıyor. Transit Connect’in müşterilerine büyük bir rekabet avantajı sunacağına inanıyorum.”



Transit Connect'in, yüksek standartlı ABD ve Kanada güvenlik testlerinden de başarı ile geçtiğini dile getiren Flewitt, şunları söyledi:

“Türk mühendislerin ağırlıkta olduğu proje ekibimiz, bir yandan geliştirme çalışmaları ile eş zamanlı olarak Avrupa tasarım onaylarından farklı olan Kuzey Amerika tasarım onaylarını ve homologasyon gereksinimlerine uyum çalışmalarını da yürütme ve tamamlama başarısı gösterdi. Özellikle güvenlik testlerinde alınan yüksek başarı, Transit Connect’in üretim kalitesinin ve onu üreten ellerin hünerinin bir göstergesidir. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje de bize büyük destek olan Tübitak’a, ve endüstriye verdiği destek için Türk devletine teşekkürü bir borç biliyoruz.”



Türk mühendislerin eseri



Geliştirme çalışmaları büyük oranda Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen ve Ford Otosan Kocaeli fabrikasında üretilen Ford Transit Connect, ülkemizden otomotivin ana vatanı Kuzey Amerika pazarına ihraç edilen ilk Türk üretimi araç oldu. Kuzey Amerika'ya gönderilecek Transit Connect'ler, Amerika ve Kanada pazarındaki özellikle küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına özel olarak geliştirildi ve üretildi. Bu kayda değer adım, aynı zamanda Türkiye ihracatı için önemli bir katma değer yaratacak.



Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracatçısı Ford Otosan, aynı zamanda ülkemizin Kuzey Amerika da dahil olmak üzere 5 kıtaya araç ihraç eden ilk ve tek şirketi oldu. Kuzey Amerika pazarına yönelik üretilen Transit Connect’lerin mühendislik çalışmaları da, bu pazarın ihtiyaçları doğrultusunda büyük oranda Türk mühendislerce gerçekleştirildi.

Ford Otosan, Ford Motor Company’nin küresel büyüme planları içerisinde önemli yer tutuyor.



