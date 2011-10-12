-Erdoğan: Kriz yıkıcı tesir bırakmadı İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şükürler olsun ki dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik kriz, krizlerle yaşama tecrübesine sahip bir ülke olarak bizde herhangi bir yıkıcı tesir bırakmadı'' dedi. İstanbul Üniversitesinin akademik açılış yılı törenine katılan Erdoğan, ekonominin bütün olumsuz küresel şartlara rağmen büyüme iradesini, istikrarını, dinamizmini koruduğunu vurguladı. ''Demokrasimiz artık tartışılmaz olmaktan çıktı, millet iradesinin önünü kesen bütün baskıcı girişimler, gölgeli alanlar ülkemizin gündeminden kalktı, kalkıyor'' diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasından ana başlıklar şöyle: ''Yeni dünya, insanlığın bu haksız ve adaletsiz gidişata 'artık yeter' diyeceği, bütün hesapların zorunlu olarak yeni baştan yapılacağı bir dünya olacak'' ''Türkiye, dünyanın insan odaklı, barış ve adalet öncelikli bu yeni çağına bir öncü ülke olarak en ön saflarda girmelidir'' ''Şu Somali feryadına kulak veren milletimi kutluyorum. 300 milyon dolar şu anda nakit olarak sivil toplum kuruluşları ve Başbakanlığın hesaplarında milletimin yatırdığı para var'' ''Dünyada şu anda 193 BM üyesi var, bunun 5 tanesini bir tarafa koyduğunuz zaman 188 üye, 5 üyenin ağzına bakıyor. Bütün kaderler onların elinde. BM, böyle adalet dağıtabilir mi?'' ''Güney Afrika'da, Somali'de orada hali görüyoruz. Sefalet... İnanın pantolonlarının duble paçası içindeki kırıntıları versen ayağa kalkar Afrika...'' ''Ama onların oraları gördüğü filan yok. Görün oraları ne var, nedir, bu sefalet neyin nesi? Sonra tabii ki kendileri obezite oluyor, ne olacak başka? Başka bir şey olmaz'' ''O insanlara artık elimizin ulaşması lazım.''