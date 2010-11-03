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Politika

ERDOĞAN, KOSOVA TÜRK TABURUNU ZİYARET ETTİ PRİZREN (A.A)

03 Kasım 2010 20:57

-ERDOĞAN, KOSOVA TÜRK TABURUNU ZİYARET ETTİ  PRİZREN (A.A) - 03.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Uluslararası Barış Gücü bünyesinde görev yapan Kosova Türk Taburunu ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Priştine'deki resmi temaslarının ardından Prizren'e geldi. Erdoğan'ın, Sultan I. Murat Kışlasında konuşlanan Kosova Uluslararası Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova Türk Taburunu ziyaretine, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile Türk delegasyonu da eşlik etti. 

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