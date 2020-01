Erdoğan, Köşk kampanyası için yapılan bağış miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Atv – A Haber ortak yayınında Köşk kampanyası için yapılan bağış miktarını açıkladı. Erdoğan, “Toplam bağış adedi 1 milyon 350 bin 796. Toplam miktar 55 milyon 260 bin 778. Bağış devam ediyor. Pazar'dan sonra da devam edecek” diye konuştu.

22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu'na 2 bin 172 kişinin 2 milyon 130 bin 922 TL bağış yaptığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hesabına 3479 kişi tarafından 753 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Atv – A Haber ortak yayınında Mahmut Övür’ün sorularını yanıtladı.

Mahmut Övür’ün soruları ve Başbakan Erdoğan’ın verdiği yanıtlar şöyle:

- İlk turda bu iş biter mi?

Birinci turda bu işin biteceği görülüyor. Temenni ederim ki ilk turda bitsin ki 2 hafta daha kaybetmeliyim.

- Rakiplerinizin performansı nasıl?

Benim onları takip etmem mümkün değil. Bunları takip edecek zamanım yok. Biz partimizin adayı olarak gösterildik. Bazı partilerin, bazı STK'ların bizi destekleme kararı aldıklarını biliyorum.

- İlk kez Türkiye cumhurbaşkanını seçecek. Ne olacak 11 Ağustos'ta hayatımızı nasıl etkileyecek?

Abdullah Bey’in seçimine geldiğimizde. Turgut beyin, Demirel'in, Sezer'in seçilme şartlarını uyguladık. Ama AK Partili bir cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz dediler.

Referanduma gittik. Milletimizden yüzde 69 destek aldık. Milletim buna karar verdi. Millet o verdiği kararı uygulayacak. O zaman Meclis'i terk edenler, CHP, MHP ve HDP hangi yüzle halka gidip oy istiyorlar. Siyaset tutarsızlıkla olmaz.

Milletimizden aldığımız yetkiyle millete gidiyoruz. Milletim gerekli tokadı atacaktır. Devletle milletin buluşması var. Gerek merhum Özal ve Abdullah Gül de yaşadık.

- Halk Cumhurbaşkanı’nı seçiyor ama sistem değişmiyor. Bunda bir problem yok mu?

Meclis'in seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı yerine daha güçlü bir Cumhurbaşkanı olacak. Anayasadaki yetkilerini daha etkin kullanacak. Bu Türkiye için yeni bir sistemi de getirebilir. Başkanlık, yarı başkanlık sistemi. Millet de bunu değerlendirmeye başlayacak.

Türkiye çok daha farklı bir konumu yakalayacak. Türkiye'nin gündemine bu oturacak.

- Muhalefet buna yanaşmıyor. Niye ısrar ediyorsunuz?

Olay benim ısrarımdan öte. Milletin Cumhurbaşkanı’nı seçmesi ne gibi bir değişiklik getirecek. 104. maddede 6 seçenek var. Bunu daha rahat uygulamaya koyacak.

En gelişmiş ülkeler hangi sistemle yönetiliyor? Bundan 60 yıl önceki sistemle ülkemizi yönetmek neden? Burada milletimiz buna destek verirse bu olur. Muhalefet ister istemez önemli değil.

Millet yüzde 69'la ben seçeceğim dedi. Yoksa mevcut yapıyla devam ederiz.

- Erbakan, Türkeş, Demirel başkanlık sistemini dile getirdiler ama olmadı. Neden?

O zaman partileri güç kaybediyordu. Bize de millet evet derse olur.

Biz bundan sonra dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için uğraşıyoruz. Gezi'de, 17 ve 25 Aralık'ta darbe planladılar.

Güçlü bir iktidar olmasa bu paralel yapının darbesine maruz kalırdı. 1979'da 115 tur oldu. Böyle bir şey var mı? Bırakalım millete o karar versin.

- Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?

Gönlümüz 2023'de dünyada ilk 10'a girmek. 25 bin dolar kişi başı gelir. Biz Türkiye olarak dünya ülkeleri arasında savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarının yüzde 85 karşılamak.

İhracatta 500 milyar doları yakalamak. Bunları yakalar mıyız? Yakalarız.

Biz bunlarla uğraşırken muhalefet neyle uğraştı? Başörtüsü, cami, Kur'an Kursu ve irticayla uğraştılar.

Ülke bir huzur ülkesi haline geldi. Kişi başına milli gelir 11 bin dolar. Şu anda Türkiye'nin yakaladığı ivme dünyanın dikkatini çekiyor.

- Çözüm süreci devam edecek mi?

Kesinlikle devam edecek. Ülkemizin 7 bölgesinde yaşayan insanımızla bunu çözeceğiz. Kürt kardeşlerimizin istismarına izin vermeyiz. Alevi-Sünni ayrımını asla yapmayacağız.

Siyasiler Sivas'a kadar örgütlenmeyi bıraksınlar. AK Parti'den başka 81 vilayette örgütlenen başka bir parti yok. Çözüm sürecinde 6 maddeyi çıkardık. Bu ne kadar dürüst ve samimi olduğumuzu gösterdik. Dağdakilere silah bırakmaya davet ediyoruz.

Onların döndükten sonraki süreçte de tedbirleri aldık. Böylece bu çözüm sürecinin sonuna kadar devam edecek.

- Kılıçdaroğlu için Alevi, Demirtaş için Zaza kendiniz için Sünni dediniz. Kamuoyundaki eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz?

Bunlar kötü niyetli yaklaşımlar. Yıllarca alevi vatandaşlarımız kendisini gizledi. Neden gizlesin. Alevi vatandaşım övünerek söylesin. Aynı şekilde azınlıklar noktasında. Kürt vatandaşım ben kürdüm diyemedi.

Demirtaş kalk ben Zazayım de. Herkes kendi kimliğini açıkça ortaya koysun. Bu çeşniyi bu şekilde ebruyu düşünelim iç içe girmiş güzel halini düşünelim.

Bunlar netice alamayınca başka yollara tevessül ediyor. Yıllarca mahalle baskısı vardı.

Kılıçdaroğlu kimliğini açıkça ortaya koysun.

- HDP adayı Demirtaş sizin tek dili savunduğunuzu söyledi.

Eğitim dili olarak tek dili savunuyorum. Kürtçe'nin önünü açan biziz. Okullarda seçmeli ders olarak okutan biziz.

Resmi dilden asla geri adım atmayız. Bunlar samimi değil.

Dün Doğu'daki illerimizden bir tanesinde bizim meclis üyelerimiz tehdit edilerek istifa ettirildi. Bunu yapan terör örgütü. Faturayı HDP'ye gönderiyor.

İşadamları tehdit ediliyor. Hakkari'de havalimanını çoktan bitirmiştik ama yakıp yıkıyorlar.

Bunlar anlaşılır gibi değil .

- Demirtaş Batı'dan da oy almak istiyor

Bunların kafa olarak Batı'yı kucaklama gibi bir derdi yok. Bunlar şiddet ve tehditle oy alıyorlar. Temenni ederiz ki kendilerini değiştirirler. Yoksa Kuzey Irak'taki gelişmeler. Mahmur Kampı dağıldı.

- Türkiye'nin IŞİD politikası ne?

Bizim orda 49 tane vatandaşımız var. Biz Kılıçdaroğlu kadar rahat değiliz. Ne yapmak istediğimizi konuşma noktasında değilim. Aileleriyle konuştuklarım bizi anlıyorlar.

ABD'nin durduğu noktayla biz çok farklıyız. Yezidi ve Türkmenlere Kuzey Irak'a gıda yardımı yapıyoruz.

Irak'ın bütününde bu sıkıntıları aşmak istiyoruz.

- Barzani ile ilişkiler dışarıda nasıl karşılanıyor?

Bu süreç kaba tabirle at izi it izine karışmış. Belli odaklarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Irak'ta hükümet yok. Maliki seçilmiş bir hükümet değil . Başbakan'ın bir an önce seçilmesi lazım.

- Türkiye ile Kuzey Irak ilişkisi rahatsızlık yaratıyor mu?

Hayır. Türkiye'siz bir çözüm olmayacağı görülüyor. Dışişlerimiz çok aktif.

Vizyon belgemde sıram neyse bu süreci devam ettireceğim. Sıfırdan başlayacak bir Cumhurbaşkanı olmayacağız. Yürütmenin başı olarak neler yapılacağını biliyoruz.

Yarım kalan projeler var. Bunların adımları atılacak.

Paralel Yapı'yla olan mücadelemiz devam edecek.

- Sizin Cumhurbaşkanı olmanızla sizin kafanızdaki Başbakan'ın misyon ne olacak?

Başbakanlık noktasında hem genel başkan hem Başbakan olacak. Bu iktidar partisiyle de alakalı. Partimin kurucusu olarak partimin yara almasını istemem.

Güçlü bir başkan ve Başbakan olmalı. Meclis'i dışardan izleyecek biriyle olmaz. Bütçe görüşmeleri var. Ben inanıyorum ki delegelerim bunu gayet iyi değerlendirecekler.

Partim bunları dikkate alarak seçimini yapacaktır. 28 Ağustos'ta mazbatayı aldığımızda Başbakanlık da genel başkanlık da düşer.

Tarhan Erdem bunları sipariş olarak söylüyor. Kendisi bir tezgahın içinde. Bunları öğrensin. 13 günlük bir süre var. Bu boşluk olur mu?

Bu konuda çeşitli hukukçuların çeşitli görüşleri vardır. Mazbata alındığı gün yemin yapılır. Devir teslim yapılır.

- Cumhurbaşkanlığı yetkilerini zorlayacaksınız deniyor? Makama geldiğinizde her şeye müdahale eden bir Cumhurbaşkanı olacaksınız deniyor?

Bunların ülkeyi falan düşündüğü yok. Anayasının verdiği yetkiyi kullanacağım. Verilmeyen yetkiyi nasıl kullanacağım. Ben Bakanlar Kurulunu toplarım.

Burada halk sizi seçiyor ve iş başına getiriyor. Bunu kullan diyor.

Çankaya'da sürekli oturan bir Cumhurbaşkanı istemiyorum. işadamlarıyla gezeceğiz. Yerimizde durmayacağız. Türkiye'yi böyle uçuracağız.

- Çok sertsiniz diyorlar. İktidarla muhalefet arasında çok oy farkı var.

Her şeyden önce muhalefet kiriz vardır. Demokrasilerde muhalefet önemlidir. Türkiye'de ne yazık ki demokrasiyi güçlendirecek bir parti yok.

Bir muhalefet partisi 50 vekili var. Üç kez randevu istiyorsunuz randevu vermiyor. Kutuplaştırmak isteyen kim?

Şu Pazar işaret fişeği 2015 seçimleri için yanacak. AK Parti 330'un üzerinde hele hele 367 çıkarsa yeni Anayasayı çıkartır.

- Muhalefetle uzlaşma umudunuz yok mu?

Olursa yine yaparız. Bahçeli çıkmış diyor ki " Yok nefesin kesilir. Sana Başbakanlık yeter"

Kılıçdaroğlu millete küfür ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?

- Muhalefete oy veren kitleye ne mesajı vermek istersiniz?

Biz onların yaşam koşullarına kısıtlama mı getirdik? Biz onların ne içtiğine, ne yediğine mi baktık. 12 yıldır iktidarlık dönemimizde yaşamlarına müdahale eden mi var?

- Daha kucaklayıcı bir şey bekleniyor

Ne istiyorlarsa onu yaparız.

- Kendi oy verdikleri partilerin kendilerini temsil edemiyorlar

Mesela? Benim onlara yönelik bir şeyim yok ki. Yapmam gereken neyse yaparım.

Bize hiç oy vermemiş az vermiş yerler var. Onlara da hizmet götürüyoruz. Hakkari'de Havalimanını yaptırmıyorlar.

Buraya baraj yapmayacaksın diyorlar. Neden terör örgütünün geçiş yeriymiş. Biz istihdam sağlıyoruz. Her şeyden rahatsızlar.

Bodrum'u 10 sene önce düşünün. Bodrum'da Milas ve Dalaman havalimanı var mıydı? O yolların halini düşünün. Hiçbir hükümet bizim kucaklayacağımızı yapmadı. Bunu da icraatla kanıtladık.

Biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına küfür edenler, ölmüş annesine küfür edenler var. Bunları neden konuşmuyoruz.

AK Parti 2 kişiden birinin gönlünü kaptı. Biz 81 vilayette varız. Kumsallarda da artık ciddi bir oyumuz var.

- 10 Ağustos sonrasında muhalefet değişir mi?

Muhalefetin tabanı ciddi bir biçimde rahatsız olacak. Bahçeli 17 yıldır partinin başında. Kılıçdaroğlu'nun durumu da ortada. Şunun gözükmesi lazım. Milletim beni oraya çıkarması halinde yapacağım bazı işler olacak.

Yerel unsurlarla içli dışlı olacağım. Hükümetimizle içli dışlı olacağım. Muhalefet yaklaşır yaklaşmaz onu bilemem.

- 30 Ağustos'ta ilk resepsiyon olacak. Öncesinde başörtülüler giremezdi.

Sezer'in ilk döneminde böyle bir şey yoktu. İkinci dönemde yasak geldi. Halkımın bütün temsilcileri orada yer alacak.

- AB ve ABD çifte standardına ne diyeceksiniz?

Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar koyduğu asil irade neyse onu ortaya koyacağım. Şu anda uluslararası arenada birçok kimseyle tanışıyoruz. 100'ü aşkın ülkeyle bireysel ilişkimiz var. Bundan sonra daha ileri boyuta gidecektir.

- Türkiye G20'nin önümüzdeki dönem başkanlık yapacak. Cumhurbaşkanı olarak tavrınız ne olacak?

G20'de devlet başkanları katılıyor. Değerlendirmeyi yaparız. Ekonomiden sorumlu bakanlar devamlı olarak G20'ye katılmıştır.

- Balkon konuşması için birkaç cümle söyler misiniz?

Partimizin balkonundan konuşma yapacağım. Mesajlarımız bu sefer bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapacağız. Vizyon belgesinin özeti şeklinde olacaktır. 77 milyonu kucaklayacağız.

Herkesin Tayyip Erdoğan'ı sevmesi mümkün değil.

- Kampanyanız ne durumda?

Toplam bağış adedi 1 milyon 350 bin 796. Toplam miktar 55 milyon 260 bin 778. Bağış devam ediyor. Pazar'dan sonra da devam edecek.

- Bedelliyle ilgili bir müjde bekliyor. Neler söylemek isterseniz

Bu işi sıkıştırmayalım. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atarız. Her türlü kolaylık için gerekli adımları atacağız. Seçimden sonra Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımızla gerekli görüşmeler sonunda bir neticeye varırız.

Az önce ifade ettiğimiz bu bağışçı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu milli bir meseledir. Katılım kültürünün artacağını biliyorum. Amerika'da bu böyledir. Temenni ederim ki bizde de bu böyle olur.