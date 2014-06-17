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Erdoğan, Köşk için yarın işadamlarıyla bir araya geliyor

Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken sivil toplum kuruluşlarıyla AKP’nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüşmelerde bulunacağını söyledi

17 Haziran 2014 18:16

Başbakan Tayyip Erdoğan, ay sonunda açıklayacakları cumhurbaşkanı adayı için yarın iş dünyasıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığı çatı adayı olarak açıklanmasının ardından AKP cephesi de hareketleniyor.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent’in haberine göre Başbakan Erdoğan yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde aralarında TOBB, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON’un da bulunduğu iş dünyası örgütleriyle bir araya gelecek. Yarın Ankara’ya gideceklerini belirten iş dünyası temsilcilerinden elde edilen bilgiye göre, toplantıya katılım başkan düzeyinde olacak. Toplantı da Erdoğan’ın iş dünyasından cumhurbaşkanı adayı konusunda bilgi alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Toplantıda AKP’nin olası cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili isim telaffuz edilmese de Erdoğan’ın iş dünyasından cumhurbaşkanının nasıl biri olması gerektiği konusunda görüş alması bekleniyor. İş dünyası ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla benzer bir nabız turunu muhalefet partileri de gerçekleştirmiş, bu toplantılarda da genelde herhangi bir isim telaffuz edilmemiş ama toplumun beklentileri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye aktarılmıştı.

Başbakan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken sivil toplum kuruluşlarıyla AKP’nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüşmelerde bulunacağını söyledi. Böylece Erdoğan’ın nabız turuna iş dünyası örgütleriyle başlayacağı da ortaya çıkmış oldu.

 

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