Erdoğan Köseoğlu sergisi açıldı

T24 - Türkiye’de fotomuhabirlik geleneğinin en önemli ustalarından Erdoğan Köseoğlu’nun “Fotoğraf Peşinde Bir Ömür” sergisi 14 Ocak cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) açıldı.









Türkiye tarihinin son 30 yılına objektifiyle tanıklık eden ancak son iki yıldır geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bitkisel hayatta olan Cumhuriyet Gazetesi eski fotomuhabiri Erdoğan Köseoğlu için bir süre önce çalışma arkadaşları “Fotoğraf Peşinde Bir Ömür” adıyla bir fotoğraf albümü oluşturdu.

Arkadaşlarının “ustaya saygı duruşu” olarak nitelendirdiği kitabın ardından şimdi de Kadıköy Belediyesi ve gazeteci Ramazan Öztürk’ün katkılarıyla Erdoğan Köseoğlu’nun fotoğraflarıyla bir sergi hazırlandı.

1970'ten günümüze toplumsal, siyasal, sosyal olaylardan seçilen 60 dolayındaki fotoğraftan oluşan sergi 14 Ocak günü saat 19.00'da düzenlenecek kokteylle CKM Performans Katı'nda açıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ve gazeteci Ramazan Öztürk'ün de birer konuşma yaptığı sergiye Köseoğlu'nun dostları ve fotoğrafçılar katıldı.

Sergi 31 Ocak'a kadar görülebilecek.

