Erdoğan, Koru'yla köprüleri attı

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisi ve AKP'liler için 'Obama gibi geldiler, Bush'a döndüler' diyen yazar Fehmi Koru'ya sert çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le çok yakın arkadaş olan ve AKP'yi destekleyen yazılarıyla tanınan Yeni Şafak gazetesi yazarı Koru'nun sözlerini reddeden Erdoğan'ın yanıtı ağır oldu.İstanbul'da partisinin Bağcılar İlçe Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Koru'yu şöyle yanıtladı:"Güya biz iktidara gelirken Obama gibi gelmişiz şimdi Bush olmuşuz. Sevsinler seni. Yazıklar olsun. Biz ne Obamayız, ne Bush'uz. Biz biziz. Herkesi kendi atmosferinde değerlendirsinler. Obama bir siyahi. Siyah-beyaz ayrımlarının yapıldığı dönemlerde bir siyahi sırtına ABD bayrağı alıp zafer turu atardı. Obama'ya tebrik mektupları yazan terör örgütü yandaşları bu ülkede sırtlarına Türk Bayrağı alıp koşabildiler mi? Benzetmeyi yapanlar ufka iyi baksınlar. Başlarını da iki ellerinin arasına alıp iyi düşünsünler."Yazılarıyla Başbakan Erdoğan'a destek çıkan yazar Fehmi Koru da sonunda Erdoğan'ın öfkesinin kurbanı oldu. İşte Koru'nun Erdoğan'ı destekleyen yazılarından bazıları: