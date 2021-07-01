Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasını yaptı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Covid-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadesini kullandı.